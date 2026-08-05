Масштабна пожежа під Москвою: горить один із найважливіших об’єктів "Роскосмосу

Інститут відповідає за управління космічними апаратами, прийом телеметрії та супровід російських космічних місій.

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Під Москвою горить головний інститут Роскосмосу / Колаж: Главред, фото: скриншот, Exilenova+

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Під Москвою горить головний інститут "Роскосмосу" - ЦНДІмаш

Перед пожежею обмежували роботу аеропортів Домодєдово, Внуково та Жуковського

Інститут перебуває під санкціями ЄС, США, Канади та інших країн

У місті Корольов Московської області сталася пожежа на території Центрального науково-дослідного інституту машинобудування (ЦНДІмаш), який є головним аналітичним центром російської державної корпорації "Роскосмос". Про це повідомляють росЗМІ та моніторинговий канал Exilenova+.

Для ліквідації пожежі підмосковні рятувальники запросили допомогу з Москви.

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Зазначається, що перед загорянням у московських аеропортах Домодєдово, Внуково та Жуковському запроваджували обмеження на роботу. Такі заходи зазвичай застосовують у РФ на тлі повідомлень про загрозу атак безпілотників.

ЦНДІмаш займається, зокрема, космічними розробками та входить до структури Центру управління космічними польотами. Інститут також бере участь у розвитку системи супутникового позиціонування ГЛОНАСС, яку використовують російські військові.

Підприємство перебуває під санкціями ЄС, США, Канади та інших країн із 2022 року.

Розробки ЦНДІмаш застосовуються у створенні балістичних ракет, навігаційних систем, супутникової розвідки та інших технологій військового призначення.

Причини пожежі наразі офіційно не повідомляли.

Експерт назвав катастрофічний для Кремля сценарій ударів України по РФ

Главред писав, що за словами члена Українського товариства фінансових аналітиків, ексчлена Ради Національного банку України Віталія Шапрана, виведення з ладу енергетичної інфраструктури кількох російських міст за Уралом восени здатне запустити процес, який Москва вже не зупинить до наступного літа.

Йдеться про Норильськ, Якутськ, Салехард та ще близько двох десятків населених пунктів із суворим кліматом, де взимку температура опускається до мінус 50 градусів.

Аналітик описав гіпотетичний сценарій, за яким удар по енергосистемі таких міст завдається саме в листопаді, коли там уже настає повноцінна зима. У цих умовах людина не може перебувати на вулиці довше кількох хвилин, а транспортна інфраструктура працює у форсованому режимі.

Удари вглиб РФ - останні новини

Главред раніше писав, що в ніч на 5 серпня безпілотники завдали удару по Тульській області в Росії. Під ударом опинився склад компанії Wildberries у місті Алексін.

Крім того, в ніч на 4 липня дрони атакували Росію. Вибухи зафіксовано в Ленінградській та Самарській областях, а також у Підмосков'ї. У Ленінградській області було атаковано склад Wildberries у Красному Борі.

Нагадаємо, в ніч на 31 липня та вранці в п’ятницю атаковано логістичний склад Wildberries та нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" у Волгограді. Одночасно дрони завдали удару по логістичному центру компанії в Зеленодольську, а в Нижньокамську після серії вибухів зафіксовано сильне горіння на НПЗ.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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