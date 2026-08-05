"На нас полюють": зірка "Майстер-шеф" опублікувала фото у сльозах

Коротко:
- Про що розповіла Глинська
- Що з нею сталося
Відома українська кулінарна блогерка Єлизавета Глинська, яка нещодавно стала мамою двійнят, поділилася вражаючим фото після ночі обстрілу з боку Росії.
На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала знімок, на якому вона плаче.
За словами Глинської, в ніч обстрілу України терористичною Росією вона написала, що у неї виникло відчуття, ніби триває полювання на людей.
"Сьогодні у нас з’явилося відчуття, що на нас полюють. Відчуття, що будинок із картону, трясе. Навколо все горить. ППО збиває шахеди, автоматна черга, вибухи. Сьогодні моя психіка не витримує", - написала вона.
У ніч на 5 серпня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Києву та Київській області. У результаті атаки є загиблі, постраждалі, пожежі та руйнування.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше "Главред" повідомляв, що зрадниця України та співачка Любов Успенська постраждалачерез українські безпілотники, які літають над терористичною Росією, і залишилася без концертів.
Раніше також кохана Кріштіану Роналду, модель Джорджина Родрігес, публічно висловилася після хвилі критики в соцмережах. Приводом стали фотографії в бікіні, опубліковані під час відпочинку.
Вас також може зацікавити:
- Після народження двійнят: Ліза Глінська розповіла про нову вагітність
- Ліза Глинська розповіла, як сильно її крихітні діти бояться вибухів
- Зірка "МайстерШеф" Ліза Глінська охрестила доньок-близнючок
Про особу: Ліза Глинська
Єлизавета Глинська - кондитерка, переможниця 2 сезону кулінарного реаліті-шоу "МайстерШеф". Навчалася у французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu, де вивчала кулінарію та кондитерське мистецтво. З’являється на телебаченні як кулінарний експерт і суддя (шоу "Все буде добре", "Все буде смачно!", "МайстерШеф-9", "МайстерШеф. Професіонали" тощо). Авторка майстер-класів з кондитерського мистецтва та кулінарних книг. Відкрила власну школу кондитерського мистецтва GL.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред