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Долар йде на рекорд: банкір спрогнозував різкий стрибок

8 грудня 2021, 01:05

Перегляд облікової ставки додає тонус спекулятивно налаштованим учасникам ринку.

Долар
/ УНІАН

Загроза повномасштабного вторгнення Росії в Україну залишається основною причиною знецінення гривні і зміцнення долара.

Це відлякало інвесторів, які вийшли з українських ОВДП, йдеться в матеріалі Каналу 24.

Відзначається, що незабаром Нацбанк перегляне облікову ставку, яка зараз на рівні 8,5%. Аналітики очікують, що НБУ підніме ставку до 9%.

Основна причина - інфляція, яка залишається високою і буде продовжувати бути ризиком для НБУ в наступному році. Нацбанк послідує прикладу багатьох країн і підвищить ставку, хоча чинний прогноз самого регулятора передбачає її незмінність наступні три місяці, говорить фінансовий аналітик Михайло Демків.

Банкір Ганна Волуйчак додає, що перегляд облікової ставки додає спекулятивно налаштованим учасникам приводів для спроб зіграти на підвищення.

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Фінансисти не виключають, що на цьому тижні, ймовірно, курс гривні може стабілізуватися. Правда, тренд все одно залишиться девальваційним.

Наближення до 27,5 гривні за долар, високий темп девальвації, продемонстрований гривнею, вимагають перепочинку і накопичення гривні для покупок.

На думку Волуйчак, торги на міжбанку будуть проходити в діапазоні 27,15 – 27,55 гривні за долар.

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Курс долара - прогнози

Курс долара до гривні в Україні в найближчі три роки прогнозується в рамках 28-29 грн/$. Саме такий курс валют закладено в прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки і бюджетнійдекларацій на 2022-2024 роки, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Курс долара в Україні може підскочити, і, в цілому, ситуація в 2021 році може бути не такою благополучною.

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