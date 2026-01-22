Гривня стрімко зміцнюється, євро падає: новий курс валют на 23 січня

Національний банк фіксує зростання гривні щодо основних іноземних валют.

Українська валюта посилює свої позиції / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Гривня зміцнилася до 43,17 грн за долар

Євро коштує 50,52 грн — зростання 15 копійок

Злотий стабільний — 11,9866 грн

Національний банк України на п’ятницю, 23 січня, встановив офіційний курс долара США на рівні 43,17 гривні за долар, що на 1 копійку більше порівняно з попереднім днем.

Згідно з даними регулятора, українська валюта також посилила позиції щодо євро. Офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 50,52 гривні за один євро, що означає зростання гривні на 15 копійок.

Що стосується польського злотого, його курс на 23 січня зафіксований на рівні 11,9866 гривні за 1 PLN. Як свідчать офіційні дані, польська валюта залишається відносно стабільною щодо української гривні.

Котирування на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку станом на 16:00 котирування гривні до долара склали 43,26–43,29 грн/дол., а до євро — 50,64–50,66 грн/євро.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Чи варто купувати долари та євро – думка експерта

Доктор економічних наук Олексій Плотніков прогнозує, що різке послаблення гривні найближчим часом, ймовірно, зупиниться поблизу 43 грн за долар. За його словами, українці, які мають вільні кошти і не планують їх витрачати протягом наступних шести місяців, можуть розглянути можливість придбання валюти.

Водночас експерт попереджає, що тим, хто не має фінансової "подушки", поспішати не варто. Він наголошує, що Національний банк України контролює курс гривні, утримуючи його у межах 43–43,50 грн/дол. щонайменше до літа. Після цього курс поступово наближатиметься до середньорічного показника, закладеного в держбюджет, що має зменшити різкі коливання та підтримати стабільність на валютному ринку.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на четвер, 22 січня, Національний банк України знизив курси основних іноземних валют. Гривня зміцнилася одразу щодо долара, євро та злотого. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Крім того, економіст говорив, що найближчим часом стрімка девальвація гривні зупиниться на рівні 43 гривень за долар. Тому, якщо в українців є вільні гроші, якими вони не планують користуватися у найближчі 6 місяців, їх можна обмінювати.

Нагадаємо, що голова Комітету економістів України Андрій Новак заявляв, що Національний банк України зараз має всі можливості забезпечити курс гривні на 2026 рік не вище 45 гривень за долар.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

