Чи варто позбуватися валюти: прогноз, що буде з доларом, гривнею і євро

Валюта США в Україні залишатиметься символом багатства та відносної стабільності, незважаючи на зниження довіри до нього у світі.

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​ Нацбанк готується до коливань, каже експерт / Колаж: Главред, фото: УНІАН, freepik.com

Головне з аналізу аналітика:

Нацбанк, ймовірно, продовжить згладжувати коливання курсу долара на міжбанківському ринку

Купівля євро зараз є ризикованою через його високий курс та відсутність падіння курсу долара в Україні

Нацбанк не допустить ніяк особливого просідання курсу долара в Україні. Однак і говорити про сильне довгострокове зміцнення гривні по відношенню до долара, виходячи з курсу долара в 45 гривень, не доводиться. Таку думку висловив аналітик Олексій Козирєв.

"Найімовірніше, Нацбанк просто намагатиметься максимально згладжувати курсові коливання щодо долара на міжбанку через свою політику "курсової гнучкості". І хоча довіра до долара у світі знижується, через місцеву специфіку в Україні валюта янкі залишиться ще довго символом багатства і відносної стабільності", - зазначив він і розмові з УНІАН. відео дня

Курс долара / Інфографіка: Главред

Водночас, якщо слідувати пораді експерта, позбуватися долара українцям поки що не варто.

"Тим більше, коли котирування євро перебувають на максимумах, а просідання котирувань долара в Україні не спостерігається. Тобто ви заздалегідь будете купувати євровалюту дорого і з ризиком її подальшого просідання", - говорить експерт.

Резюмуючи, Олексій Козирєв вважає, що в президента США Дональда Трампа не буде інший варіантів, як коригувати свої дії, виходячи з геополітичних міркувань.Як висновок, це знизить невизначеність на світовому валютному ринку, і психологічно позиції долара почнуть відновлюватися.

Курс долара - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, нещодавно МВФ суттєво покращив прогноз щодо курсу. У Міжнародному валютному фонді прогнозують, що долар коштуватиме понад 50 гривень лише у 2029 році.

Окрім цього, також стало відомо, на скільки подорожчає валюта. Водночас, не варто виключати, що на ситуацію на валютному ринку будуть впливати різні фактори.

В той же час українців попередили про нову схему обкрадання через ПриватБанк. Зловмисники маскуються під працівників служби безпеки та виманюючи конфіденційні дані під приводом фіктивних транзакцій.

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Хто такий Олексій Козирєв? Олексій Козирєв — аналітик з понад 23-річним досвідом роботи в банківській системі, з яких 21 рік провів на керівних посадах. Спеціалізується на валютних питаннях, цінних паперах, інвестиційних проєктах, кредитуванні та міжнародних ринках. Брав участь у робочих групах Національного банку України та програмах USAID. Автор більше 5 тисяч статей і коментарів у галузі банківської справи та фінансів, а також численних телевізійних інтерв'ю.

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