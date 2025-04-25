Чи варто позбуватися валюти: прогноз, що буде з доларом, гривнею і євро

Головне з аналізу аналітика:
- Нацбанк, ймовірно, продовжить згладжувати коливання курсу долара на міжбанківському ринку
- Купівля євро зараз є ризикованою через його високий курс та відсутність падіння курсу долара в Україні
Нацбанк не допустить ніяк особливого просідання курсу долара в Україні. Однак і говорити про сильне довгострокове зміцнення гривні по відношенню до долара, виходячи з курсу долара в 45 гривень, не доводиться. Таку думку висловив аналітик Олексій Козирєв.
"Найімовірніше, Нацбанк просто намагатиметься максимально згладжувати курсові коливання щодо долара на міжбанку через свою політику "курсової гнучкості". І хоча довіра до долара у світі знижується, через місцеву специфіку в Україні валюта янкі залишиться ще довго символом багатства і відносної стабільності", - зазначив він і розмові з УНІАН.відео дня
Водночас, якщо слідувати пораді експерта, позбуватися долара українцям поки що не варто.
"Тим більше, коли котирування євро перебувають на максимумах, а просідання котирувань долара в Україні не спостерігається. Тобто ви заздалегідь будете купувати євровалюту дорого і з ризиком її подальшого просідання", - говорить експерт.
Резюмуючи, Олексій Козирєв вважає, що в президента США Дональда Трампа не буде інший варіантів, як коригувати свої дії, виходячи з геополітичних міркувань.Як висновок, це знизить невизначеність на світовому валютному ринку, і психологічно позиції долара почнуть відновлюватися.
Курс долара - останні новини за темою
Як раніше повідомляв Главред, нещодавно МВФ суттєво покращив прогноз щодо курсу. У Міжнародному валютному фонді прогнозують, що долар коштуватиме понад 50 гривень лише у 2029 році.
Окрім цього, також стало відомо, на скільки подорожчає валюта. Водночас, не варто виключати, що на ситуацію на валютному ринку будуть впливати різні фактори.
В той же час українців попередили про нову схему обкрадання через ПриватБанк. Зловмисники маскуються під працівників служби безпеки та виманюючи конфіденційні дані під приводом фіктивних транзакцій.
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Хто такий Олексій Козирєв?
Олексій Козирєв — аналітик з понад 23-річним досвідом роботи в банківській системі, з яких 21 рік провів на керівних посадах. Спеціалізується на валютних питаннях, цінних паперах, інвестиційних проєктах, кредитуванні та міжнародних ринках. Брав участь у робочих групах Національного банку України та програмах USAID. Автор більше 5 тисяч статей і коментарів у галузі банківської справи та фінансів, а також численних телевізійних інтерв'ю.
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