Країни Балтії повністю відмовилися купувати російський газ

За словами місцевих чиновників, потреби Балтійського ринку задовольняються за рахунок запасів газу, який був накопичений в підземному сховищі в Латвії.
Балтійські країни (Литва, Латвія та Естонія) більше не мають наміру імпортувати газ з Російської Федерації. З такою заявою виступив глава латвійського оператора сховищ природного газу Conexus Baltic Grid Улдіс Баріс.
"Якщо у когось були сумніви в тому, чи можна довіряти поставкам з Росії, то нинішні події чітко свідчать, що такої впевненості більше немає. З 1 квітня російський природний газ більше не надходить до Латвії, Естонії та Литви", – говорить він.читайте такожПерша країна ЄС повністю відмовилася від російського газу
Нагадаємо, раніше Литва першою в ЄС повністю відмовилася від імпорту російського газу.
У Міністерстві енергетики країни заявили, що з початку поточного місяця газотранспортна система працює без блакитного палива з РФ.
"Ми перша країна Європейського Союзу серед країн-постачальників "Газпрому", що домоглася незалежності від поставок російського газу", - говорить міністр енергетики Литви Дайнюса Крейвіса.