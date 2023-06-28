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Гроші від польського фонду для українок: хто має право на 90 тис. грн

Дмитро Відоменко
28 червня 2023, 09:48 оновлено 28 червня, 09:48
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Польський Фонд імені блаженного священномученика Климентія Шептицького виплачує українкам по 90 тис.грн.
Гроші, Польща
Крім того, українкам буде надана можливість пройти реабілітацію в Польщі.а / колаж Главред, фото УНІАН

У Польщі Фонд імені блаженного священномученика Климентія Шептицького виплачує українкам по 90 тисяч грн. Про це повідомляють представники пресслужби Мінсоцполітики.

Як кажуть співробітники фонду, крім того, українкам буде надана можливість пройти реабілітацію в Польщі.

Далі - канцелярія прем'єр-міністра Польщі та Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій України реалізують спільну програму підтримки звільнених з полону жінок.

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Подати заявку на отримання допомоги можна за даною гіперпосилання.

"Заявки на отримання фінансової допомоги приймаються до 30 серпня 2023 р. включно або до вичерпання коштів. Заявки на участь у реабілітаційній поїздці приймаються до 15 липня 2023 року включно", –заявили співробітники Мінсоцполітики.

Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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