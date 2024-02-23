Середня пенсія буде 5,7 тисяч гривень: прем'єр - про підвищення виплат у березні

В Україні планують підвищити пенсії на 8%. Індексацію відчують понад 10 мільйонів громадян.

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В Україні зростуть пенсії вже з 1 березня / Колаж Главред: фото: УНІАН

В Україні планують збільшити розмір пенсій. Індексацію планують провести з 1 березня 2024 року. Про це заявив прем'єрміністр України Денис Шмигаль.

Пенсії в Україні підвищать на 8%.

"Середній розмір підвищення складе 322 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 грн. Розмір підвищення вираховується на основі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні", - сказав Шмигаль.

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Індексацію відчують понад 10 мільйонів громадян:

9,5 млн цивільних пенсіонерів,

майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств,

майже 100 тисяч "чорнобильців".

З 1 квітня також буде здійснений перерахунок пенсій для 654 громадян, які працюють з урахування оновленого страхового стажу. У 2024 році також планують провести індексацію найнижчих пенсій.

Нагадаємо, українські пенсіонери можуть отримати додаткові надбавки до своїх виплат, залежно від віку і стажу роботи. Наприклад, пенсіонери у віці 70 років отримують 300 гривень надбавки, 75-річні - 456 гривень, а 80-річні - 570 гривень. Надбавки надаються тим пенсіонерам, чия пенсія не перевищує 10 340 гривень.

Також деяким українським пенсіонерам можуть припинити нараховувати виплати. Це стосується тих, хто отримує пенсію на карту, але не знімає з неї гроші протягом пів року. Така ж ситуація може статися з виплатами через відділення "Укрпошти", якщо пенсіонер пів року не приходить за пенсією.

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