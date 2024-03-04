Масовані удари по території України: в британській розвідці назвали ціль Росії

За даними британської розвідки, не зважаючи на удари по електичним станціям та підстанціям, енергосистема України продовжує стабільну роботу.

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Британська розвідка назвала ціль № 1 для ударів по Україні / Колаж Главед, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Країна-агресор Росія протягом лютого 2024 року намагалась здійснювати удари по регіональним енергетичним об'єктам на території України. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у Twitter.

У британській розвідці наголошують, що у лютому 2024 року Росія атакували енергетичні об'єкти на території України використовуючи БпЛА. Однак, незважаючи на те, що українська ППО збивала дрони, атаки Росії, ймовірно, завдали шкоди українським електростанціям та електричним підстанціям.

В Міноборони Великобританії зазначають, що ці атаки здійснювались по всій території України. Удари по енергетичній інфраструктурі відбувались в Донецьку, Дніпрі, на заході країни і навіть досягли Львова.

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За даними британської розвідки, ймовірно, російські атаки в лютому 2024 року були здійснені за допомогою комбінації дронів-камікадзе, ракетних систем земля-земля та звичайної реактивної артилерії, а не за допомогою російської авіації дальньої дії, як це відбувалось у 2022 та 2023 роках.

"Цілком ймовірно, що Росія спробувала атакувати регіональні енергетичні об'єкти, щоб погіршити промисловість в Україні. Незважаючи на ці атаки, електромережа України підтримує стабільну роботу", - зазначають у Міноборони Британії.

Що відомо про дрони-камікадже "Shahed" / Інфографіка Главред

Міністерство оборони Великої Британії Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

Удари по території України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 25 лютого Росія завадала ракетно-дронового удару по території України. Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк поділилася деталями цієї атаки.

Рано вранці в четвер, 15 лютого, Російська Федерація здійснила масований ракетний удар по Україні. Вибухи лунали в багатьох містах України.

15 лютого Росія масовано атакувала Україну ракетами різних типів. Про це повідомила голова Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

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