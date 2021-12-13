Ціни злетіли в п'ять разів: в Україні рекордно подорожчав овоч з борщового набору

Ціни на капусту в Україні / pixabay

В Україні ціни на білокачанну капусту в грудні почали стрімко зростати. Всього за тиждень вартість одного з найпопулярніших овочів на українському ринку збільшилася більш ніж на чверть.

Зварити український борщ без білокачанної капусти неможливо. Однак ціни на овоч починають "кусатися". За даними аналітиків ринку, в перших числах грудня капуста в Україні коштувала на 26 відсотків дешевше, ніж на момент 8 грудня.

За кілограм білокачанної капусти українським споживачам доводиться платити по 8-10 гривень.

Як повідомляє east-fruit.com, на сьогоднішній день вартість білокачанної капусти в Україні вже в п'ять разів вище, ніж в аналогічний період 2020 року. До кінця 2021 року тенденція до підвищення цін може продовжитися.

Що стало причиною подорожчання капусти

Причиною зростання цін на капусту стала діяльність експортно-орієнтованих компаній, які почали закуповувати великі партії української капусти для відправки на територію Білорусі.

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При цьому, багато великих виробників відмовляються від реалізації капусти на внутрішньому ринку, чекаючи підвищення цін.

"Решта, унаслідок виниклого дефіциту, почали збільшувати вартість продукції. В результаті, капуста для українського споживача дорожчає з кожним днем", - йдеться в повідомленні.

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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

А на початку грудня закупівельна вартість бананів склала 430-450 грн/ящик, але щоб імпортери могли працювати хоча б в нуль, вона повинна бути не менше 480-490 грн/ящик. В Україну привозять банани, зазвичай, сорти Кавендіш.

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