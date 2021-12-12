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Подорожчає горілка і вино: українцям назвали нову ціну за півлітровку

12 грудня 2021, 15:14

Серед факторів подорожчання горілки - збільшення вартості енергоресурсів і зерна, з якого виготовляють спирт.

алкоголь, горілка
Горілку і вино продаватимуть за новою ціною / УНІАН

У 2022 році в Україні очікується підвищення акцизу на 5%, що призведе до підвищення мінімальної ціни на горілку на 7,42 грн до 96,82 грн.

На сьогодні мінімальна роздрібна ціна 0,5 літра горілки з 40%-градусною міцністю становить 89,4 грн. Середня ціна на полиці - 93,47 грн за 0,5 літра, а преміальної "біленької" – 141,78 грн., йдеться в матеріалі 112ua.tv.

Чому дорожчає горілка

За словами академіка, віце-президента НААН Ануш Балян, серед факторів подорожчання горілки - збільшення вартості енергоресурсів і зерна, з якого виготовляють спирт.

Ще одним фактором подорожчання можуть стати капіталовкладення в модернізацію спиртових заводів, зношеність основних фондів яких становить близько 70%.

За її словами, продаж спиртзаводів в приватні руки саме по собі однозначно вплине на цінник горілчаних виробів у бік підвищення.

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Що чекає ціни на вино

Експерт уточнила, що столові вина за 9 місяців поточного року подорожчали на 5%.

Вона впевнена в тому, що дефіцит і значне зростання цін на 2022 рік для них не прогнозується.

Віце-президент НААН пояснила, що винороби адаптують ціни не тільки до кліматичних ударів по своєму бізнесу, але і до вартості іноземних лінійок на полицях магазинів. При цьому на них також чинять тиск ціни на паливо та електроенергію, подорожчання логістики.

"У 2022 році ціни на вино додатково можуть зрости на 1-2% і за рахунок допоміжних матеріалів (пляшка, пробка, етикетка)", – додала Балян.

читайте такожВ Україні накрутять ціни на горілку і пиво: коли чекати рекордної вартості алкоголю

Нагадаємо, вперше Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.

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