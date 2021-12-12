Подорожчає горілка і вино: українцям назвали нову ціну за півлітровку

Серед факторів подорожчання горілки - збільшення вартості енергоресурсів і зерна, з якого виготовляють спирт.
У 2022 році в Україні очікується підвищення акцизу на 5%, що призведе до підвищення мінімальної ціни на горілку на 7,42 грн до 96,82 грн.
На сьогодні мінімальна роздрібна ціна 0,5 літра горілки з 40%-градусною міцністю становить 89,4 грн. Середня ціна на полиці - 93,47 грн за 0,5 літра, а преміальної "біленької" – 141,78 грн., йдеться в матеріалі 112ua.tv.
Чому дорожчає горілка
За словами академіка, віце-президента НААН Ануш Балян, серед факторів подорожчання горілки - збільшення вартості енергоресурсів і зерна, з якого виготовляють спирт.
Ще одним фактором подорожчання можуть стати капіталовкладення в модернізацію спиртових заводів, зношеність основних фондів яких становить близько 70%.
За її словами, продаж спиртзаводів в приватні руки саме по собі однозначно вплине на цінник горілчаних виробів у бік підвищення.
Що чекає ціни на вино
Експерт уточнила, що столові вина за 9 місяців поточного року подорожчали на 5%.
Вона впевнена в тому, що дефіцит і значне зростання цін на 2022 рік для них не прогнозується.
Віце-президент НААН пояснила, що винороби адаптують ціни не тільки до кліматичних ударів по своєму бізнесу, але і до вартості іноземних лінійок на полицях магазинів. При цьому на них також чинять тиск ціни на паливо та електроенергію, подорожчання логістики.
"У 2022 році ціни на вино додатково можуть зрости на 1-2% і за рахунок допоміжних матеріалів (пляшка, пробка, етикетка)", – додала Балян.
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Нагадаємо, вперше Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.
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