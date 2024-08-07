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Ціни "впали" на 40%: в Україні різко знижується вартість популярного літнього фрукта

Руслана Заклінська
7 серпня 2024, 23:47
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В Україні знизили ціни на сезонний фрукт через рясний врожай та низький попит, пояснили аналітики EastFruit.
Ціни 'впали' на 40%: в Україні різко знижується вартість популярного літнього фрукта
В Україні знизили ціни на сезонний фрукт через рясний врожай / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

З початку тижня ціни на кавуни в Україні знизилися на третину і становлять 3-8 грн/кг. Причиною зниження цін є різке збільшення пропозиції кавунів і низький попит. Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

"Поліпшення погодних умов практично по всій території країни дозволили українським виробникам кавунів відновити активні збиральні роботи, що призводити до збільшення пропозиції цієї продукції на ринку. Додатково, до масового збирання баштанних уже розпочали виробники в усіх без винятку областях України, як у центральному, так і в західному регіонах", - пояснили аналітики.

Наразі ціни на кавуни опустилися до 3-8 грн/кг ($0,07-0,19/кг), що на 30% дешевше порівняно з минулим тижнем. Знижження вартості кавунів пояснюється різким збільшенням пропозиції.

відео дня

Фермери зазначають, що основна частина продукції – великого калібру, який має слабкий попит. Це призводить до того, що гуртові компанії та роздрібні мережі скорочують закупівлі через низькі темпи продажів.

"Якщо порівнювати ситуацію на ринку кавунів в Україні з іншими країнами регіону моніторингу проєкту, то дана продукція залишається більш доступною тільки в Узбекистані та Таджикистані, що є традиційним", - зазначили аналітики.

Ціни на кавуни в Україні вже на 60% нижчі, ніж на початку серпня 2023 року. Експерти не очікують значного підвищення цін у найближчому часі. Очікується, що ціни на великі кавуни залишаться низькими, оскільки фермери намагаються пришвидшити реалізацію через поступки покупцям.

Проєкт EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Ріст цін на продукти в Україні - новини за темою

Нагадаємо, в Україні можуть подорожчати продукти харчування через зростання цін на пальне. Якщо буде прийнятий законопроєкт щодо збільшення акцизного податку, це призведе до подорожчання бензину і дизельного палива, що вплине на вартість продуктів.

Також ціна на газовану воду може зрости майже в 2,5 рази через можливе запровадження акцизу на солодкі і мінеральні води. Комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт, який передбачає податок у розмірі 0,1 євро (4,5 гривні) за літр напою.

Як повідомляв Главред, дефіцит електроенергії може призвести до зростання цін на молочні, м'ясні та хлібобулочні продукти, попереджає заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Ферми, що потребують значних обсягів електрики для функціонування, вже відзначають зростання витрат на дизпаливо і відповідно підвищення цін на молочні продукти на 3-5%.

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