Ціни стрімко летять вгору: вартість бензину і дизеля 10 квітня

Найбільші в Україні мережі АЗС поновили ціни на пальне на п'ятницю, 10 квітня. Про це повідомляє Главред.
Середня вартість палива на українських АЗС складає:
- бензин А-95 – 74,44 грн/л;
- дизельне паливо – 90,69 грн/л.
Зазначається, що найдорожче дизельне паливо на заправках OKKO, WOG та SOCAR. Водночас найдешевший дизель на заправках "Укрнафта". Те ж саме стосується і бензину. Найдешевший бензин на АЗС "Укрнафта", найдорожчий - на заправках SOCAR.
Варто додати, що сайт "Мінфін" , який посилається на дані "Консалтингової групи А-95", вказує такі середні ціни на паливо країною станом на 9 квітня:
- бензин А-95 преміум - 75,56 грн/л;
- бензин А-95 - 73,17 грн/л;
- бензин А-92 - 67,36 грн/л;
- дизельне паливо – 90,34 грн/л;
- автогаз – 49,10 грн/л.
Чи можливий дефіцит дизельного палива - думка експерта
Президент Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України" Леонід Косянчук заявив, що Україна поки що не відчуває дефіциту палива, проте ситуація з дизельним паливом поступово ускладнюється і може стати критичною вже найближчим часом.
За його словами, подорожчання дизельного палива неминуче призведе до зростання цін на товари, адже транспортна складова закладена у їхню вартість.
Ціни на пальне — останні новини
Як повідомляв Главред , економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ говорив, що ціни на бензин в Україні можуть різко зрости до 100 грн за літр. За його словами, цей сценарій можливий, якщо ескалацію на Близькому Сході не припинять, а світові ціни на нафту стрімко зростатимуть і надалі.
Експерт з енергетичної політики аналітичного центру Razom We Stand Максим Гардус заявляв, що якщо конфлікт в Ірані буде врегульований і Ормузьку протоку розблокують, ціни на нафту та паливо можуть знизитися .
Водночас голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус говорив, що, незважаючи на стрімке зростання світових цін на нафту, різке подорожчання палива до 100-150 гривень за літр поки що малоймовірне.
