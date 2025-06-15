Ціни рвонуть вгору вже восени - улюблений продукт може відчутно подорожчати

Коротко:
- Ціни на яйця залишаються стабільними або злегка зростають
- Економити можна, купуючи яйця поштучно без упаковки
- Восени ціни на яйця можуть зрости
Влітку в Україні очікувалося зниження вартості яєць через збільшення їхньої пропозиції на ринку. Проте ціни залишаються стабільними, або ж демонструють незначне зростання. Про це пише Agronews.ua.
Один із способів, за допомогою якого споживачі можуть зекономити, — це поштучний продаж яєць у багатьох супермаркетах. Яйця пропонують у відкритих картонних лотках без упаковки та бренду, що дозволяє покупцям не переплачувати за упаковку чи маркетинг. Як зазначили у виданні, така економія може сягати близько 15 гривень за десяток яєць, залежно від торгової мережі.
Наприклад, у мережі "Варус" найдешевша упаковка яєць категорії С2 наразі коштує 54,90 грн, у той час як десяток поштучних яєць без упаковки можна придбати за 39,99 грн. Таким чином, різниця у ціні становить майже 15 гривень, що дозволяє покупцям купити додатково приблизно три яйця за цю суму.
Середня ціна на упаковку курячих яєць станом на 10 червня коливається в межах 67,90–73,53 грн. Деякі експерти прогнозують, що в найближчий час ціни можуть навіть підвищитися через зростання собівартості виробництва — через здорожчання кормів та енергоносіїв.
Попри це, у літній період очікується, що ціни залишатимуться на поточному рівні або поступово знижуватимуться завдяки збільшенню обсягів пропозиції від приватних господарств і дрібних фермерів.
"Дрібні фермери вплинуть на баланс між попитом і пропозицією, але це триватиме недовго. Вже восени ситуація може кардинально змінитися", - йдеться у матеріалі.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, весняні заморозки суттєво пошкодили врожай кісточкових культур в Одеській області — черешні, вишні та абрикосів може бути на 50% менше, а в окремих районах урожай може взагалі відсутній. Ціни на фрукти, зокрема садову суницю, черешню, вишню та абрикоси, будуть високими через додаткові витрати на захист рослин і боротьбу з хворобами.
Також в Україні різко подешевшала садова суниця. За даними EastFruit, через збільшення пропозиції від місцевих господарств ціни впали на 16% — до 90-160 грн/кг.
Крім цього, ціни на полуницю зросли на 50% порівняно з минулим роком — наразі ягода коштує 150–200 грн за кілограм. За словами економіста Дмитра Шияна, через весняні заморозки, дощі та нестачу робочої сили урожай суттєво скоротився.
Читайте також:
- "Це неприпустимо": банкомати ПриватБанку видають не всю готівку
- "Раптово": клієнти Ощадбанку скаржаться на блокування грошей
- Ціни на сигарети рекордно зростуть: що вплине на вартість
Що таке Agronews.ua?
Agronews.ua - інформаційне агентство, яке публікує актуальну, якісну інформацію та аналітику про головні події аграрного бізнесу. На сайті подана широка інформація про гравців аграрного ринку, їх лідерів, шляхи і методи досягнення результатів.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред