Ціни рвонуть вгору вже восени - улюблений продукт може відчутно подорожчати

Влітку в Україні очікувалося зниження цін на яйця через збільшення пропозиції, але поки що ціни залишаються стабільними або трохи зростають.

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Скільки коштуватимуть яйця до кінця літа / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

Ціни на яйця залишаються стабільними або злегка зростають

Економити можна, купуючи яйця поштучно без упаковки

Восени ціни на яйця можуть зрости

Влітку в Україні очікувалося зниження вартості яєць через збільшення їхньої пропозиції на ринку. Проте ціни залишаються стабільними, або ж демонструють незначне зростання. Про це пише Agronews.ua.

Один із способів, за допомогою якого споживачі можуть зекономити, — це поштучний продаж яєць у багатьох супермаркетах. Яйця пропонують у відкритих картонних лотках без упаковки та бренду, що дозволяє покупцям не переплачувати за упаковку чи маркетинг. Як зазначили у виданні, така економія може сягати близько 15 гривень за десяток яєць, залежно від торгової мережі.

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Наприклад, у мережі "Варус" найдешевша упаковка яєць категорії С2 наразі коштує 54,90 грн, у той час як десяток поштучних яєць без упаковки можна придбати за 39,99 грн. Таким чином, різниця у ціні становить майже 15 гривень, що дозволяє покупцям купити додатково приблизно три яйця за цю суму.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Середня ціна на упаковку курячих яєць станом на 10 червня коливається в межах 67,90–73,53 грн. Деякі експерти прогнозують, що в найближчий час ціни можуть навіть підвищитися через зростання собівартості виробництва — через здорожчання кормів та енергоносіїв.

Попри це, у літній період очікується, що ціни залишатимуться на поточному рівні або поступово знижуватимуться завдяки збільшенню обсягів пропозиції від приватних господарств і дрібних фермерів.

"Дрібні фермери вплинуть на баланс між попитом і пропозицією, але це триватиме недовго. Вже восени ситуація може кардинально змінитися", - йдеться у матеріалі.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, весняні заморозки суттєво пошкодили врожай кісточкових культур в Одеській області — черешні, вишні та абрикосів може бути на 50% менше, а в окремих районах урожай може взагалі відсутній. Ціни на фрукти, зокрема садову суницю, черешню, вишню та абрикоси, будуть високими через додаткові витрати на захист рослин і боротьбу з хворобами.

Також в Україні різко подешевшала садова суниця. За даними EastFruit, через збільшення пропозиції від місцевих господарств ціни впали на 16% — до 90-160 грн/кг.

Крім цього, ціни на полуницю зросли на 50% порівняно з минулим роком — наразі ягода коштує 150–200 грн за кілограм. За словами економіста Дмитра Шияна, через весняні заморозки, дощі та нестачу робочої сили урожай суттєво скоротився.

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