Ціни злетіли на 50%: вартість популярної ягоди стрімко рвонула вверх

Економіст прогнозує, що мінімальна вартість полуниці цього сезону становитиме 130–140 грн.

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Ціни на улюблену ягоду суттєво зросли / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Скільки коштує кілограм полуниці в Україні

Чому ціни на ягоду зросли на 50%

В середньому ціни на полуницю в Україні зросли на 50% порівняно з минулим роком. Станом на сьогодні вартість популярної ягоди на українських ринках коливається в межах 150-200 гривень. Про це розповів доктор економічних наук Дмитро Шиян у коментарі Суспільне Харків.

За словами експерта, заморозки й опади наприкінці затримали визрівання і призвели до шкідників, що негативно вплинуло на новий врожай ягід.

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"Цьогоріч, на жаль, як і минулого року, були заморозки наприкінці квітня, і на початку травня вдарили по багатьох культурах, в тому числі й по полуниці. Багато підприємств і особистих господарств втратили полуницю, яка тільки розпочинала квітнути, і врожай було знищено", — розповів Шиян.

Економіст прогнозує, що мінімальна вартість полуниці цього сезону становитиме 130–140 грн.

"Друга декада червня — це найбільш сприятливий період, щоб купувати полуницю, але цього року ціна буде вищою", — каже Шиян.

Фахівець зазначає, що заморозки — лише один із чинників, які вплинули на зменшення врожаю ягід цього року.

"Багато людей зараз виїхало за кордон, а полуниця — це трудомістка культура, і треба докладати багато праці, щоб її виростити. А якщо немає людей — немає полуниці", — додав економіст.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред, в Україні продовжують стрімко дешевшати тепличні огірки. Аналітики проекту EastFruit повідомили, що чергове зниження вартості у даному сегменті є традиційним, зважаючи на збільшення на ринку пропозиції цих овочів.

До того ж в Україні дорожчає популярне м'ясо. Наприклад, один кілограм яловичого гуляшу в червні в середньому коштує 346 гривень, тоді як місяць тому цей вид м'яса коштував 340,60 гривні.

Також у Києві цього сезону ціни на черешню зросли до рекордних за 10 років — 300-650 грн/кг, подекуди до 1200-1500 грн/кг на імпорт. Причиною подорожчання стала низька врожайність — урожай складає лише 40% від торішнього рівня.

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