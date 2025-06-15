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Ціни злетіли на 50%: вартість популярної ягоди стрімко рвонула вверх

Маріна Фурман
15 червня 2025, 14:30
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Економіст прогнозує, що мінімальна вартість полуниці цього сезону становитиме 130–140 грн.
ягоды, деньги
Ціни на улюблену ягоду суттєво зросли / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Скільки коштує кілограм полуниці в Україні
  • Чому ціни на ягоду зросли на 50%

В середньому ціни на полуницю в Україні зросли на 50% порівняно з минулим роком. Станом на сьогодні вартість популярної ягоди на українських ринках коливається в межах 150-200 гривень. Про це розповів доктор економічних наук Дмитро Шиян у коментарі Суспільне Харків.

За словами експерта, заморозки й опади наприкінці затримали визрівання і призвели до шкідників, що негативно вплинуло на новий врожай ягід.

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"Цьогоріч, на жаль, як і минулого року, були заморозки наприкінці квітня, і на початку травня вдарили по багатьох культурах, в тому числі й по полуниці. Багато підприємств і особистих господарств втратили полуницю, яка тільки розпочинала квітнути, і врожай було знищено", — розповів Шиян.

Економіст прогнозує, що мінімальна вартість полуниці цього сезону становитиме 130–140 грн.

"Друга декада червня — це найбільш сприятливий період, щоб купувати полуницю, але цього року ціна буде вищою", — каже Шиян.

Фахівець зазначає, що заморозки — лише один із чинників, які вплинули на зменшення врожаю ягід цього року.

"Багато людей зараз виїхало за кордон, а полуниця — це трудомістка культура, і треба докладати багато праці, щоб її виростити. А якщо немає людей — немає полуниці", — додав економіст.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред, в Україні продовжують стрімко дешевшати тепличні огірки. Аналітики проекту EastFruit повідомили, що чергове зниження вартості у даному сегменті є традиційним, зважаючи на збільшення на ринку пропозиції цих овочів.

До того ж в Україні дорожчає популярне м'ясо. Наприклад, один кілограм яловичого гуляшу в червні в середньому коштує 346 гривень, тоді як місяць тому цей вид м'яса коштував 340,60 гривні.

Також у Києві цього сезону ціни на черешню зросли до рекордних за 10 років — 300-650 грн/кг, подекуди до 1200-1500 грн/кг на імпорт. Причиною подорожчання стала низька врожайність — урожай складає лише 40% від торішнього рівня.

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Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено - НСТУ) або Суспільне мовлення (Суспільне) - суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", "Радіо Ukraine International", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ. НСТУ є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі, пише Вікіпедія.

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