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Ціни на одразу декілька продуктів підскочили до стелі: що подорожчало найбільше

Даяна Швець
13 червня 2025, 11:35
89
У травні загальна інфляція прискорилася до 15,9%, а продуктова - до 22,1%, за даними Держстату.
цены на продукты, подорожание продуктов
Як заморозки вплинули на вартість нового врожаю / Колаж: Главред

Про що йде мова:

  • Весняні заморозки та торішня спека призвели до продовольчої інфляції
  • Ціни на капусту, моркву й яблука підскочили одразу в кілька разів
  • НБУ прогнозує, що інфляція сповільнюватиметься, починаючи з літа

Минулорічний слабкий урожай в Україні, а також цьогорічні весняні морози стали причинами суттєвого зростання цін на продукти харчування, особливо на овочі. Про це свідчать свіжі дані Державної служби статистики.

У травні 2025 року загальний рівень інфляції досяг 15,9%, а ціни на продукти харчування зросли ще більше - на 22,1%.

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Зокрема, капуста подорожчала майже вчетверо, на 227,3%, і коштує близько 53,5 гривень за кілограм. Морква піднялася в ціні на 160,9% - до 43,3 гривень. Яблука стали дорожчими на 127,1%, досягнувши 58 гривень за кілограм.

Значно зросли й ціни на інші продукти: яйця - на 89,9% (54,2 грн за десяток), борошно - на 39,5% (21,7 грн/кг), гречка - на 32,7% (35,6 грн/кг).

Масло вершкове (200 г) зросло на 34,3% до 107,3 гривень, а пляшка соняшникової олії (1 л) - на 39% до 80,6 гривень.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Національний банк України пояснює стрімке зростання цін несприятливими погодними умовами - спекотним літом та осінню 2024 року без достатньої кількості опадів, що негативно вплинуло на врожайність, терміни дозрівання та якість аграрної продукції.

Крім того, навесні 2025 року ціни знову пішли вгору через заморозки, які нашкодили першим врожаям овочів та фруктів.

Попри це, НБУ прогнозує, що влітку інфляція почне сповільнюватися. Очікується стабілізація цін завдяки новим врожаям, покращенню ситуації в енергетиці, а також зниженню світових цін на нафту.

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, в Україні рекордно злетять ціни на базовий продукт. Серед причин подорожчання - зростання цін на всі складові товару.

До того ж в Україні стрімко дорожчає популярне м'ясо. До прикладу, один кілограм яловичого гуляшу у червні в середньому коштує 346 гривень, в той час як місяць тому цей вид м'яса коштував 340,60 гривні.

Окрім цього, в Україні різко змінилися ціни на яйця. Так, згідно з офіційними даними, з травня-2024 по травень-2025 їхня вартість збільшилась на 86%.

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Державна служба статистики України

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