Ціна війни для РФ буде історичною: Зеленський розповів, чому почалася війна і як її завершити

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Багато країн промовчали, коли Росія вторглася в Крим, і це стало однією з ключових причин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час саміту Кримської платформи.

"Ми вдячні, що багато хто в світі не мовчав про все це (про події в Криму і окупацію півострова, - ред.), багато протидіяли постійно, допомагали нам, боролися. Але, в той же час, багато промовчали і це правда, намагалися не помічати, що відбувалося в Криму. І це стало однією з ключових причин, на мою думку, всього, що відбувається зараз в Україні та світі", - сказав він.

При цьому президент зазначив, що важливо пам'ятати про тих, хто чинить опір і захищає свободу в Криму донині.

"Їх репресують. Але ми бачимо їх, ми знаємо про них, ми їм вдячні", - підкреслив глава держави.

Як закінчити війну швидше

Війна Росії проти України коштує дорого. Її ціну вже відчули країни Європи, незабаром відчують держави третього світу і азіатські країни. Закінчити її швидше можна шляхом поставки Україні необхідної кількості зброї.

"Якщо бути зовсім прагматичним, я б сказав так: ця війна коштує дорого. Вартість висока. Для нас - найдорожча, тому що люди", - сказав Зеленський.

Президент додав, що чим довша ця війна, тим вона дорожча. Для України її вартість полягає в людському потенціалі, для Європи - в економіці.

"Коротка війна - вона ж дешевша, якщо всі прагматичні в світі... Дешевше закінчити раніше. Закінчити раніше - дати зброю нам. Ось така дуже проста шкільна формула", - сказав він.

Зеленський зазначив, що найдорожча ціна буде для Росії, але вона відчує її останньою. Однак, за його словами, ця ціна буде історичною.

Другий саміт Кримської платформи

У Києві 23 серпня проходить другий саміт Міжнародної Кримської платформи. Заходи вступним словом відкрив президент України Володимир Зеленський.

У саміті беруть участь 60 держав і міжнародних організацій. Близько 40 країн представлені на рівні президентів і глав урядів.

Саміт через війну в Україні проходить в онлайн-режимі. Однак деякі міжнародні лідери, серед яких президент Польщі Анджей Дуда, приїхали до Києва.

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