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В Україні відлетіли вгору ціни на суперпопулярний овоч: що сталося

Дмитро Відоменко
19 серпня 2023, 13:17 оновлено 19 серпня, 13:23
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В Україні різко подорожчали огірки, всього за тиждень ціни зросли середньому на 23%. Виробники встановили ціни в 20-25 грн/кг.
Огірки, монети
Огірки в Україні подорожчали / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні різко і помітно подорожчали огірки. Всього за минулий тиждень ціни на популярний овоч зросли в середньому на 23% - в середньому він зараз коштує від 20 до 25 грн/кг. про це повідомляє спеціалізований портал Agronews.

Як кажуть експерти, чергове подорожчання в даному сегменті виробники пояснюють обмеженою пропозицією тепличного огірка на ринку. При цьому продавці відзначають досить потужний попит на огірок в розпал сезону ‒ в той час як пропозиція такої продукції з місцевих господарств залишається крайнім обмеженим.

Як кажуть самі виробники, різкі температурні перепади спровокували поширення хвороб огірка. І це призводить до зниження вибірок в стаціонарних теплицях-комбінатах.

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"Зараз цю ситуацію посилюють спека і посуха", – відзначають експерти.

Аналітики підкреслюють, що станом на середину серпня тепличний огірок в Україні вже коштує в середньому на 33% дорожче (ніж в середині серпня минулого року).

"Але ключові гравці ринку вважають це подорожчання тимчасовим явищем і сходяться в думці, що відпускні ціни на тепличні огірки почнуть знижуватися, як тільки більшість стаціонарних комбінатів вийдуть на повну потужність", ‒ підсумували вони.

Ціни на продукти та напої в Україні

Нагадаємо, раніше в Мінекономіки запропонувавши підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.

В українських мережах роздрібної торгівлі почали зростати ціни на алкогольні напої. Цінники підвищилися в провідних супермаркетах. При цьому подорожчання торкнулося як горілки, так і вина, а також пива.

Як повідомляв Главред, генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

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