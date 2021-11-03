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В Україні знову підскочила ціна на бензин: скільки тепер доведеться платити

3 листопада 2021, 15:33

Міністерство економіки оновило середні ціни на паливо.

Заправка, бензин
Мінекономіки знову підвищило граничні ціни на бензин / УНІАН

Черговий етап подорожчання бензину прийшов в Україну з першими числами листопада. Так, у порівнянні з попереднім оновленням бензин подорожчав на 20 копійок, тоді як дизпаливо подешевшало на 17 копійок.

Оновлену середню вартість літра бензинів та дизпалива оприлюднило Міністерство економіки. Останнє оновлення цін було 22 жовтня. Тоді вартість також підвищували. 3 листопада ціни на бензин збільшили до 28,40 грн за літр, а на дизпаливо, навпаки, зменшили, до 24,90 грн за літр.

У пресслужбы відомства пояснили, що середня вартість дизельного пального ULSD 10 ppm та бензинів автомобільних Gasoline 10 ppm розрахована на підставі розрахунків "Нафтогазу".

До речі, після встановленої урядом граничної націнки на бензин (5 грн) та на ДП (7 грн) тепер максимальна вартість пального може досягати 33,4 грн і 31,9 грн відповідно.

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Як повідомляв Главред, 14 травня Кабінет міністрів прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо. Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.

Разом з тим Єврокомісія прийняла пакет пропозицій, згідно з якими після 2035 в Європі буде неможливо придбати автомобілі, які забруднюють повітря викидами СО2. Також стимулюватиметься продаж електромобілів і розвиток необхідної для них інфраструктури.

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