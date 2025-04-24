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76% від зарплати: у якому місті України найдорожча оренда квартир

Альона Вороніна
24 квітня 2025, 15:22
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В низці міст України за оренду житла доведеться віддати ¾ середнього місячного заробітку.
76% від зарплати: у якому місті України найдорожча оренда квартир
У якому місті України найдорожча оренда квартир/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Найдорожча оренда квартир зараз в Ужгороді, Луцьку та Львові
  • Найдешевша оренда житла – у Харкові та Запоріжжі
  • В Ужгороді за оренду 1-кімнатної квартири доведеться віддати 76% середнього місячного заробітку

У низці міст України оренда житла "з’їдає" більшу частину середнього місячного заробітку громадян. Так, найбільше за оренду 1-кімнатної квартири доведеться віддати в Ужгороді – там на такі житлові витрати піде одразу 76% середнього місячного заробітку.

Найменше сума оренди 1-кімнатної квартири становить у Харкові – 19% та у Запоріжжі – 25%. Відповідні дані оприлюднені на сайті lun.ua.

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Також досить дорога оренда житла у Луцьку (там за 1-кімнатну квартиру доведеться віддавати 75% середнього місячного заробітку), у Львові – 71%, Києві – 65%, Івано-Франківську – 61%, Житомирі – 60%.

Загалом в середньому по Україні ціна оренди 1-кімнатної квартири коливається від 4 000 до 18 200 грн. В Ужгороді, де такі ціни найвищі, за таке житло потрібно буде віддати в середньому 18 200 грн, у Києві – 17 900 грн, у Львові – 17 700 грн.

У Харкові, де зараз найдешевша оренда житла, за таку квартиру в орендарів попросять 4 000 грн. У Запоріжжі така оренда коштуватиме 5 тис. грн, у Миколаєві – 6 тис. грн, у Кропивницькому – 6,5 тис. грн.

Раніше повідомлялося, що у Києві впали ціни на оренду квартир – стало відомо, яка вартість житла в березні. Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Києві становить 16 500 гривень.

Також раніше у Раді пояснили, що потрібно робити, щоб отримати компенсацію за пошкоджене житло. Власники нерухомості, які зазнали збитків, уже можуть подавати заяви на компенсацію від держави у форматі програми єВідновлення.

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