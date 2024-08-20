В Україні стрімко 'падають' ціни на популярні овочі та фрукти: що подешевшало

Найбільш помітне зниження цін спостерігається на популярні овочі, зокрема на картоплю і буряк, розповіли аналітики EastFruit.

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Ціни на борщовий набір знизились / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Останній місяць літа в Україні відзначився коливаннями цін на продукти. Значно знизилися ціни на популярні овочі борщового набору. Про це повідомили аналітики EastFruit.

Збільшення пропозиції призвело до зниження цін на картоплю. Наразі її вартість становить 10-14 грн/кг, хоча тижнем раніше вартість картоплі коливалась у межах 12-18 грн/кг.

Також в Україні подешевшав буряк, його вартість - 8-10 грн/кг. Минулого тижня фермери реалізовували овоч по 9-10 грн/кг. Водночас, значно зменшилися ціни на кабачки: з 20-25 грн/кг до 15-18 грн/кг.

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Натомість, білокачанна капуста подорожчала. Тепер вона коштує 20-25 грн/кг, тоді як тижднем раніше її вартість була 15-20 грн/кг. Також зросли ціни на огірки – з 30-45 грн/кг до 40-50 грн/кг.

За даними аналітиків, відчутно подорожчала цвітна та пекінська капуста. Наразі обидва види капусти продають за ціною 50-55 грн/кг. Минулого тижня вартість овочів коливалася в межах 30-35 та 40-45 грн/кг відповідно.

Що стосується фруктів та ягід, то ціни на деякі позиції також змінилися. Місцевий виноград подешевшав з 90-150 грн/кг до 80-120 грн/кг через зростання пропозиції. Ціна на малину продовжує знижуватися – з 80-120 грн/кг до 70-100 грн/кг.

Проєкт EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, ціни на кавуни в Україні знизилися на третину. Причиною падіння цін стало різке збільшення пропозиції через активне збирання врожаю, тоді як попит залишається низьким.

Також в Україні знизилися ціни на цибулю. Вони впали на 17% порівняно з минулим тижнем і наразі складають 7-13 гривень за кілограм.

Як повідомляв Главред, у найближчі місяці в Україні очікується подальше зниження споживчих цін на продукти харчування через масове надходження врожаю. В липні 2024 року ціни на продукти знизилися на 0,8% порівняно з червнем, зокрема, на яйця (-11,4%) та овочі (-19,6%). Водночас ціни на деякі продукти зросли: цукор (+12,1%), олію соняшникову (+2,9%) та фрукти (+1,4%). Інфляція в липні в річному вимірі склала 5,4%.

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