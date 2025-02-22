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Ціни "злетять" до 5%: у березні декілька овочів "вдарять по кишені" українців

Даяна Швець
22 лютого 2025, 19:58
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У березні 2025 року ціни на овочі борщового набору зростуть через сезонні фактори та витрати на зберігання.
Ціни 'злетять' до 5%: у березні декілька овочів 'вдарять по кишені' українців
Прогноз цін на овочі у березні / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Про що мова:

  • Чого чекати від вартості овочів у березні 2025 року
  • Чому капуста дорожчає і скільки коштує зараз

Ціни на овочі в березні 2025 року залишаться відносно стабільними, але деякі продукти можуть подорожчати до 5%, розповіла в коментарі Главреду головна наукова співробітниця Інституту аграрної економіки Інна Сало.

Фактори, які впливають на вартість овочів, включають сезонні коливання, витрати на транспортування та зберігання, тарифи на електроенергію та вартість пального.

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За інформацією Мінфіну України, станом на 19 лютого 2025 року ціни на овочі борщового набору знизилися у порівнянні з кінцем січня:

  • картопля – 31,85 грн/кг (-4,9%),
  • морква – 35,07 грн/кг (-6,3%),
  • буряк – 23,43 грн/кг (-5,1%),
  • цибуля ріпчаста – 15,65 грн/кг (-1,4%).

Натомість білокачанна капуста подорожчала на 1,7% і коштує 51,50 грн/кг.

За прогнозами Інституту аграрної економіки, у березні очікується незначне зростання цін на овочі – до 5%. Найбільше може подорожчати білокачанна капуста (до 52,5 грн/кг, +2%) та морква (до 36 грн/кг, +2,6%).

"Перш за все, через втрату якісних показників, що пов’язані переважно зі складнощами зберігання найбільш помітно можуть зрости ціни на капусту білокачанну – до 52,5 грн/кг (+2%), а також на моркву – до 36 грн/кг (+2,6%). Ціна на картоплю може зрости до 33 грн/кг (+3,6 %), що, звісно, залежатиме від обсягів постачання, умов зберігання та логістики. Ціна на цибулю ріпчасту, за достатнього рівня пропозиції, залишатиметься практично сталою – до 16 грн/кг", – уточнила експерт.

Ціни на овочі - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, за минулий тиждень в Україні змінилася вартість овочів і фруктів. До прикладу, ціни на огірки продовжили зростати, а кріп і петрушка подешевшали.

Також в Україні впали ціни на капусту. Тепер овоч продається в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

А от ціни на тепличні огірки на українському ринку продовжують збільшуватися другий тиждень поспіль. Скорочення пропозиції імпортної продукції стало основною причиною зростання вартості.

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Хто така Інна Сало?

Інна Сало - головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки". Вона займається дослідженнями та аналізом тенденцій на аграрному ринку, зокрема, цін на сільськогосподарську продукцію, а також міжнародної торгівлі та інтеграції у цій сфері.

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