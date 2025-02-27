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Вперше за 4 роки: в Україні рекордно подешевшав популярний овоч

Маріна Фурман
27 лютого 2025, 20:35
79
Через стрімке погіршення якості овоча, який перебуває в місцевих сховищах, фермери почали масово продавати продукцію.
Супермаркет, гривна
В Україні дешевшає цибуля / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Чому ціни на цибулю стрімко падають
  • Скільки коштує популярний овоч в Україні

Ціни на цибулю в Україні стрімко падають. Вартість овоча наближається до мінімального значення за останні 4 роки. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Зниження цін пояснюється кількома факторами. Насамперед через стрімке погіршення якості овоча, який перебуває в місцевих сховищах, фермери почали масово продавати цибулю.

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Таким чином збільшення вільних обсягів на ринку призвело до досить різкого зниження цін на цей овоч.

Лише з початку поточного тижня ціни на цибулю в Україні знизилися в середньому на 12%. Станом на сьогодні українські фермери продають продукцію по 7-13 грн/кг ($0,17-0,31/кг), залежно від якості та обсягів пропонованих партій продукції.

Аналітики додають, що наразі ціни на цибулю в Україні в середньому вже на 12% нижчі, ніж наприкінці лютого 2024 року.

Крім того, деякі "великі гравці" ринку в теперішніх умовах зайняли вичікувальну позицію, намагаючись притримувати продукцію кращої якості для реалізації у весняні місяці поточного року за вищою ціною.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред, впродовж тижня морква в Україні дорожчає. Овоч реалізовують за ціною 27−34 грн/кг, що в середньому на 10% більше, ніж минулого тижня. Зростання цін пояснюється кількома факторами. Перш за все, попит на моркву залишається високим – її активно закуповують як оптові компанії, так і роздрібні мережі. Водночас пропозиція якісної продукції на ринку обмежена.

Раніше головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Світлана Черемісіна заявила, що протягом 2024 року в Україні спостерігалося суттєве подорожчання продукції хлібопекарської галузі. У 2025 році ріст цін збережеться.

Крім того, у січні ціни на вершкове масло зросли на майже 34% порівняно з минулим роком. Це найвищий показник за 10 років.

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EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

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