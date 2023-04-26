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36,6 грн за долар може здатися казкою: експерти розповіли, коли подорожчає валюта

Сергій Кущ
26 квітня 2023, 08:10 оновлено 26 квітня, 08:10
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Негативний сценарій щодо зміни курсу долара вважається малоймовірним, але він також існує.
Курс валют
Яким буде курс долара в Україні до кінця весни / УНІАН

Курс долара в Україні до кінця весни істотно не зміниться, але є два фактори, які можуть призвести до зростання іноземної валюти до 40 гривень за долар.

"До кінця весни — поки не очікується ніяких змін. Ситуація на ринку дуже стабільна, і завдяки Західній підтримці резерви Національного банку наростають. Будь-якого тиску на гривню просто немає", - передає слова економічного експерта Сергій Фурси cxid.info.

Разом з тим директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко вважає, що офіційний, готівковий і банківський курси долара будуть зближуватися (в результаті долар буде коштувати близько 36,6 грн).

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Негативний сценарій вважається малоймовірним, але він також існує. Долар може знову подорожчати і досягти позначки від 40 грн/$. Це можливо за двох умов: якщо Росія зірве зернову угоду і Україна упустить можливість заробляти на експорті зерна або якщо військова ситуація погіршуватиметься.

Згідно з позитивним сценарієм, який експерти вважають найбільш імовірним, вартість долара на валютному ринку знизиться приблизно на 1 грн і складе близько 36,6 грн/$.

Курс долара в Україні

Раніше експерти фінансового ринку повідомляли, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. А причиною називають ймовірну активізацію бойових дій та нові удари російських окупантів по Україні.

Про це заявив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара стосовно гривні може мати спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

Дивіться відео про актуальну інформацію про курс валют та економіку України:

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