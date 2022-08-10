120 гривень за долар: українцям розкрили катастрофічний сценарій інфляції

Сергій Фурса спрогнозував, що може бути з курсом долара в Україні, якщо не знизити імпорт товарів.
Інвестиційний банкір Сергій Фурса прокоментував перспективу введення в Україні 10% мита на купівлю валюти для імпорту товарів і послуг.
Фінансист каже, що різниця між експортом та імпортом - це та діра, яку необхідно перекривати. Своєю думкою він поділився в ефірі 1+1.
При цьому він нагадав, що в Україні імпорт перевищує експорт, а новий податок може зробити імпортні товари дорожче.
"В результаті ми з вами купуємо менше імпорту. І як результат - різниця зменшується", - пояснив експерт.
При цьому він також спрогнозував, що може бути з курсом долара в Україні, якщо не знизити імпорт товарів.
"Тоді є загроза, що НБУ виснажить свої резерви, і в один момент у нас гривня буде не 40, а 120 за долар. І ціни зростуть не на 10%, а в 3 рази", - додав Фурса.
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