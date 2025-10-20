Дівчина поставила коту автоматичну годівницю: пухнастик придумав, як обійти систему

Один із котів одного разу зламав годівницю, з'ївши великий запас корму, заготовлений наперед.

Дівчина хотіла контролювати режим харчування вихованців / колаж: Главред, фото: скріншоти

30-річна мешканка Х'юстона (штат Техас, США) Александра Келсі вирішила встановити вдома автоматичну годівницю для контролю порцій і дотримання графіків харчування її улюблених двох котів. Однак вона не була готова до того, що кішка зможе її обдурити.

Власниця котів раптово з'ясувала, що один із пухнастиків одного разу зламав годівницю, з'ївши великий запас корму, заготовлений наперед. Про інцидент вона поділилася з журналістами видання Newsweek.

Жінка подумала про автоматичну годівницю, коли помітила, що її улюбленці відчувають нестачу їжі, через що почали агресивно переїдати корм, а також доїдати залишки їжі, які були на обідньому столі. Тоді вона почала використовувати автоматичний прилад для годування тварин - усе для того, щоб контролювати порції та загалом режим харчування вихованців.

Однак у серпні стався випадок, коли одна з кішок на ім'я Спарроу зуміла поламати свою годівницю. Мало того, тварина з'їла запас корму, якого б мало вистачити на тиждень або ж два.

"Моя кішка зламала свою автоматичну годівницю і за ніч з'їла їжу, якої вистачило б на тиждень-два", - розповіла Олександра.

На кадрах, якими жінка поділилася з користувачами в TikTok, видно наслідки переїдання тварини, яка зламала годівничку і поласувала улюбленим кормом досхочу. На фото, які показала Олександра, жінка підняла улюбленицю і в кадр потрапив округлий живіт кішки. Однак улюблениця, здається, зовсім не відчувала докорів сумління через свій вчинок.

Відеоролик набув шаленої популярності в мережі, отримавши понад 7 мільйонів переглядів і ще понад мільйон вподобань. Користувачі бурхливо відреагували на історію Олександри, проте їхні думки розділилися: комусь ситуація видається комічною, а хтось почав серйозно міркувати над тим, як же правильно потрібно годувати котів, щоб подібних випадків не траплялося.

"Усіх котів слід годувати вільно, оскільки вони хижаки, вони не переїдають природним чином. Наявність їжі, коли вони голодні, відповідає їхнім природним інстинктам і не призведе до перегодовування", - зазначив один із користувачів.

@alixandracass пробачте дівчинці, що вона захотіла перекусити! edit: sparrow is 1/2 Maine Coon ?! Ця порода славиться переїданням лол. На жаль, вона не вміє саморегулюватися і вільно харчуватися, тому автоматичні годівниці найкраще підходять для нас, щоб підтримувати її у здоровому та підтягнутому стані. Її знудило, і зараз їй набагато краще. Але вона ніколи не забуде цей славний день. @Hill's Pet Nutrition якісь поради? Вона занадто сильно любить вашу їжу. ?#fyp ♬ Sweet but Psycho - Ava Max

Як не перегодовувати кота?

Котяче харчування відіграє одну з найважливіших ролей у здоров'ї тварини. Медіа We Love Catz розповідає, які ознаки вказують на те, що власники перегодовують своїх котів:

власник не звертає особливої уваги на тип їжі - кота не варто годувати тільки сухим кормом;

власник не відміряє порції їжі: котів краще годувати кілька разів на день невеликими порціями;

господар не враховує унікальні характеристики вихованця: йдеться про спосіб життя тварини, вік, здоров'я тощо;

власник забуває про котячі "ласощі" в раціоні.

