Вареники і борщ за смаком: які українські страви сподобалися британцеві

У Мережі стало популярним відео, в якому українка разом зі своїм бойфрендом-британським відвідали заклад української кухні в Лондоні. Після дегустації традиційних страв іноземець виставив власні оцінки.
Англієць скуштував класичні українські страви і чесно оцінив кожну з них за десятибальною шкалою. Відповідне відео опублікували в TikTok.
Почали дегустацію з квасу. Напій отримав від британця 8 балів з 10. Однак справжнім відкриттям вечора став борщ зі сметаною і пампушками. Страву іноземець оцінив на максимальні 10/10.
Вареники також припали британцеві до смаку. Вони отримали 9 балів з 10. Натомість голубці не змогли повторити успіх попередніх позицій і отримали лише 6/10.
На подив, 6 балів з 10 отримали і сирники. Завершив дегустацію класичний медовик, який без вагань отримав 10/10.
Відео зібрало десятки тисяч переглядів і викликало жваві дискусії в коментарях. Користувачі сперечаються щодо оцінок, діляться власними гастрономічними уподобаннями і жартують, що після цієї дегустації британець "точно вже наш".
Як українка вразила Британію на кулінарному шоу
Крім того, як повідомляє BBC, Наталія Річардсон справила сильне враження на Велику Британію, взявши участь у кулінарному шоу Great British Bake Off. Своїм талантом вона швидко завоювала симпатії як глядачів, так і журі.
Однією з найяскравіших її робіт став торт у формі карти України, який особливо вразив британську публіку.
Відомо, що Наталія народилася в Донецькій області, а після початку війни переїхала до Києва. З початком повномасштабного вторгнення вона виїхала до Великої Британії, де зустріла свого майбутнього чоловіка Гаррі і вийшла за нього заміж. Саме він і подав заявку на участь дружини в популярному кулінарному шоу.
За словами Наталії, для неї це була можливість показати Україну не тільки через призму війни і болю, а й продемонструвати "як ми готуємо, яка у нас щира душа, які ми класні люди".
За торт у формі карти України Річардсон отримала нагороду "Зоряний пекар". Крім цього, вона стала першою українкою, яка взяла участь у шоу Great British Bake Off.
