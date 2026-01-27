Рус
Вареники і борщ за смаком: які українські страви сподобалися британцеві

Віталій Кірсанов
27 січня 2026, 01:24
Англієць спробував класичні українські страви і чесно оцінив кожну з них за десятибальною шкалою.
Які українські страви для британця були найсмачнішими
Які українські страви для британця були найсмачнішими / колаж: Главред, фото: tiktok.com/@lukeandvaleriia

Ви дізнаєтеся:

  • Які українські страви для британця були найсмачнішими
  • Як українка вразила Британію на кулінарному шоу

У Мережі стало популярним відео, в якому українка разом зі своїм бойфрендом-британським відвідали заклад української кухні в Лондоні. Після дегустації традиційних страв іноземець виставив власні оцінки.

Англієць скуштував класичні українські страви і чесно оцінив кожну з них за десятибальною шкалою. Відповідне відео опублікували в TikTok.

Які українські страви для британця були найсмачнішими

Почали дегустацію з квасу. Напій отримав від британця 8 балів з 10. Однак справжнім відкриттям вечора став борщ зі сметаною і пампушками. Страву іноземець оцінив на максимальні 10/10.

Вареники також припали британцеві до смаку. Вони отримали 9 балів з 10. Натомість голубці не змогли повторити успіх попередніх позицій і отримали лише 6/10.

Британець вперше пробує українські страви: дивіться відео

На подив, 6 балів з 10 отримали і сирники. Завершив дегустацію класичний медовик, який без вагань отримав 10/10.

Відео зібрало десятки тисяч переглядів і викликало жваві дискусії в коментарях. Користувачі сперечаються щодо оцінок, діляться власними гастрономічними уподобаннями і жартують, що після цієї дегустації британець "точно вже наш".

Як українка вразила Британію на кулінарному шоу

Крім того, як повідомляє BBC, Наталія Річардсон справила сильне враження на Велику Британію, взявши участь у кулінарному шоу Great British Bake Off. Своїм талантом вона швидко завоювала симпатії як глядачів, так і журі.

Однією з найяскравіших її робіт став торт у формі карти України, який особливо вразив британську публіку.

Торт, який підкорив Британію
Торт, який підкорив Британію / Фото: instagram.com/nataliia_richardson

Відомо, що Наталія народилася в Донецькій області, а після початку війни переїхала до Києва. З початком повномасштабного вторгнення вона виїхала до Великої Британії, де зустріла свого майбутнього чоловіка Гаррі і вийшла за нього заміж. Саме він і подав заявку на участь дружини в популярному кулінарному шоу.

За словами Наталії, для неї це була можливість показати Україну не тільки через призму війни і болю, а й продемонструвати "як ми готуємо, яка у нас щира душа, які ми класні люди".

За торт у формі карти України Річардсон отримала нагороду "Зоряний пекар". Крім цього, вона стала першою українкою, яка взяла участь у шоу Great British Bake Off.

Про джерело: BBC

Брита́нська телерадіомо́вна корпора́ція (англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура BBC) — британська компанія суспільного телерадіомовлення.

За кількістю слухачів найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює більш ніж 22 000 осіб у всьому світі (зокрема й в Україні), понад 16 000 із яких працюють у державному секторі, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

борщ українська кухня цікаві новини
