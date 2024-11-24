Європа хоче створити буферну зону в Україні: експерт дав неочікуваний прогноз

Якщо війська Альянсу перебуватимуть на території України, то це може означати вступ у НАТО.

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Чи створять буферну зону в Україні / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ, ua.depositphotos.com

Головні тези Загороднього:

Європа може створити буферну зону в Україні

Росія може дійти до договороздатного стану

На сайті Главред відбувся чат із політичним та економічним експертом Тарасом Загороднім. Спілкуючись із читачами, він розповів наскільки реалістичний сценарій, що передбачає створення буферної зони в Україні та введення сюди британських і європейських військ.

"Для нас це ідея хороша, безумовно, позитивний сценарій, але британці та французи будуть абсолютно не в захваті. Загалом, ідея, звісно, хороша. Британія і Франція - це ядерні країни і члени НАТО. Прекрасна ініціатива, я повністю за. Що більше іноземних військ перебуватиме на території України, то краще. По суті, це вже буде вступом до НАТО, якщо війська Альянсу перебуватимуть на території України. Це було б чудовим кроком", - зазначив Загородній.

Однак експерт не вірить у життєздатність цієї ідеї, тому що поки що росіяни не готові погодитися на такі умови.

Також Тарас Загородній розповів, якою буде реакція Британії або Франції, якщо по їхніх військах прилетить російська ракета, адже вони зобов'язані якось реагувати.

"Звичайно. По суті, це буде оголошення Росією війни країнам НАТО. Але все-таки я схиляюся до того, що після того, як адміністрація Трампа поб'ється головою об шизофренію Росії, вона дійде до того, щоб надати Україні більше зброї і зняти всі обмеження на удари по території Російської Федерації, щоб Росія прийшла до договороздатного стану", - розповів експерт.

Дивіться відео чату з Тарасом Загороднім, у якому експерт розповів про запуск ленд-лізу для України Трампом і близький удар США по економіці РФ:

Військова допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що в Офісі президента зробили заяву про те, що Україна може отримати ядерну зброю від США. Михайло Подоляк розповів, що метою є не отримання ядерної зброї, а остаточне завершення війни та встановлення безпеки через ліквідацію Росії як агресора.

США може ухвалити рішення, щоб Україна отримала ракети JASSM. Сполучені Штати близькі до ухвалення рішення щодо постачання Україні крилатих ракет великої дальності JASSM. Проте Київ може отримати їх лише через кілька місяців.

У Держдепі США повідомили, що Сполучені Штати готові скасувати майже 5 мільярдів доларів боргу для Києва. Американський Конгрес ухвалив Закон про додаткові асигнування на безпеку України у розмірі близько 61 мільярд доларів у квітні 2024 року.

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