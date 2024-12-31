Путіна з Кремля винесуть вперед ногами: чи може бути розкол в Росії - Яковина

У момент, коли Путін призначить наступника, він перетвориться на "кульгаву качку".

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Яковенко описав, чи може Путін готувати собі наступника / сайт Кремля, скрин

Що сказав Яковенко:

Путін не допустить жодних наступників

Коли Путін призначить наступника почнуться перебіги в кремлівській верхівці

Російський опозиційний журналіст, соціолог і медіаексперт Ігор Яковенко в інтерв'ю Главреду відповів на запитання, чи можливі передумови для розколу в Кремлі за декілька років.

За його словами, у полі зору наступника у Путіна немає. Попри те, що в інфопросторі лунають різні прізвища, складно припустити, хто б міг реально ним стати.

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"Думаю, будь-яка людина, яку публічно назвуть наступником Путіна, опиниться або у в'язниці, або з нею щось станеться. Звичайно, жодного наступника у Путіна немає і бути не може. У момент, коли Путін навіть призначить наступника, він перетвориться на "кульгаву качку". І тоді почнуться перебіги в кремлівській верхівці. Буде створено альтернативний двір, навколо якого почне концентруватися челядь. Для Кремля цього не можна допустити", - каже експерт.

Як пояснює Ігор Яковенко, сам Путін теж чудово розуміє, що жодного наступника у нього бути не може.

"Бо щойно він передасть комусь владу, цей хтось негайно ж стане ногами йому на голову і почне топтати, виривати останнє волосся, звинувачуючи у всіх гріхах. За такого сценарію Путін зрештою буде або вбитий, або відправлений до Гааги. Або ж просто сяде у в'язницю в Росії. Але, найімовірніше, буде вбитий", - переконаний медіаексперт.

Окрім цього, на думку Яковенка, диктатор Путін дуже добре знає, як влаштована російська влада. Не можна відкидати того факту, що ніхто не збереже йому життя.

"До того ж немає жодних шансів на те, що Путін поступиться владою добровільно. Тому ніякого наступника не буде. Путіна з Кремля винесуть або вперед ногами, або ж частинами - якщо трапиться щось на зразок ліквідації. Як було за Обами, коли знищили терориста №1 Бен Ладена", - резюмував Яковенко.

Кінець режиму Путіна - останні новини

Раніше Главред розповідав про сценарій для Путіна в РФ. Більшість путінської верхівки ненавидить Путіна лютою ненавистю, переконаний медіаексперт Ігор Яковенко.

Окрім цього, для Кремля "втрата" Сирії стала болючим ударом. Ситуація для Росії може погіршитись, вважає експерт Ілія Куса.

Ба більше, згідно з рейтингом Politico Playbook, Путін – серед найбільших невдах 2024-го. У цій рубриці автори оцінюють політичних гравців, події чи організації, визначаючи тих, хто здобув успіх або зазнав втрат за певний проміжок часу. Справи Путіна і його армії на фронті в Україні йдуть погано.

Більше заяв Яковенка:

Хто такий Ігор Яковенко Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

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