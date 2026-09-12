Головне:
- Сили оборони без розголосу почали важливу операцію на фронті
- Через брехню військового командування Путін публічно зганьбився
- Операція українських військових триває
У 2026 році на фронті в Україні сталася виняткова подія, яка викрила брехню військового командування країни-агресора Росії кремлівському диктатору та воєнному злочинцю Володимиру Путіну.
Як пише The Telegraph, мова йде про операцію з відрізання окупованого "виступу" над Лиманом, під час якої Силам оборони, ймовірно, вдалося повернути контроль над майже 200 квадратними кілометрами території.
"Я думаю, що це найважливіша атака року", - сказав співзасновник Гельсінської групи моніторингу війни Black Bird Group Еміль Кастехельмі.
Ця операція, ймовірно, загальмує спроби Москви прорватися до міст так званого "поясу фортець", які є основою української оборони на Донбасі.
Путіна виставили на посміховисько
Що найцікавіше, під час проведення українськими військовими цієї операції Володимир Путін під час одного з публічних виступів заявив, що армія РФ нібито контролює місто Святогірськ.
"Якби Путін мав рацію щодо його захоплення, це стало б важливим плацдармом для реалізації його мети – захопити весь Донбас. Зі Святогірська російські війська могли б обстрілювати важливий маршрут постачання до Слов'янська – міста, яке позначає північний край "фортечного поясу". Вони також могли б повернутися назад, щоб завершити оточення Лимана, який Україна відчайдушно утримує після розгрому російських військ під час контрнаступу в Харківській області у 2022 році", - пояснили у виданні.
Натомість оперативні оцінки незалежних спостерігачів на той момент свідчили про протилежне: місто впевнено тримали українські підрозділи, які просувалися вперед.
Остаточно заяву спростували за кілька днів. Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький опублікував відео, на якому прогулюється вулицями Святогірська. Місто перебувало за кілька миль від лінії фронту й було відносно безпечним.
"Звичайно, російські підрозділи та командири підрозділів розуміють, що українці просуваються, оскільки їм доводиться віддавати накази про завдання ударів. Але в якийсь момент реальність на землі трансформується, коли інформація піднімається вгору по ієрархії, і вище командування дедалі більше відривається від реальності на місцях", - наголосив Кастехельмі.
Сили оборони продовжують вибивати окупантів
Видання наголосило, що наразі бої навколо Лимана тривають. Українські військові зачищають "котел" з оточеними російськими окупантами після перерізання "виступу".
У чому секрет значного прориву ЗСУ під Лиманом
Главред писав, що за словами британського військового оглядача і колишнього полковника британської армії Геміша де Бреттон-Гордона, Сили оборони України повернули контроль над більш ніж 200 квадратними кілометрами території в районі Лимана - операція може стати одним із найважливіших сухопутних епізодів війни.
Ключовим оглядач називає не лише масштаб звільненої площі, а й сам сценарій. Протягом кількох місяців українські військові, ймовірно, приховували свої наміри, паралельно готуючи комплексний наступ із бронетехнікою, безпілотниками, засобами радіоелектронної боротьби, маскуванням, обманом і високоточною зброєю. Саме таку модель - загальновійськову - останніми роками дедалі частіше оголошували застарілою через стрімкий розвиток безпілотних систем.
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що окупаційна армія РФ має територіальні успіхи поблизу Костянтинівки. Крім того, окупантам вдалося розширити зону контролю поблизу селища Червоне Костянтинівської міської громади.
Раніше повідомлялося, що 2 вересня російські окупанти стратили двох українських військовослужбовців, які здалися в полон. Вони перебували на вогневій позиції в лісосмузі поблизу Добропілля.
Напередодні стало відомо, що російські чиновники та мілблогери заявили про масштабне оточення сил ЗСУ на північний схід від Харкова, проте жодних доказів цьому немає.
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Про джерело: The Telegraph
The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.
У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.
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