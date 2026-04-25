Сили оборони уразили низку важливих об'єктів РФ: Генштаб розкрив деталі ударів

Втрати загарбників та масштаби завданих збитків уточнюються.

ЗСУ уразили ключові цілі РФ

Коротко:

Українські військові завдали ударів по низці важливих об'єктів РФ

Під ударом опинилися склади, пункти управління та жива сила противника

Втрати ворога та масштаби збитків наразі уточнюються

Сили оборони України успішно уразили низку військових об'єктів на території РФ та на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, уражено склади, пункти управління та жива сила противника. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Упродовж 24 квітня та у ніч на 25 квітня українські воїни уразили склад боєприпасів РФ біля Білолуцька на Луганщині.

Крім того, під ударом опинилися склади матеріально-технічних засобів у районах Бойківського на Донеччині та Нововасилівки і Гуляйполя Запорізької області.

Також уражені низка командно-спостережних пунктів окупантів у районах Святотроїцького Запорізької області, Новопетриківки Донецької області, Лисичанська на Луганщині і Тьоткіного Курської області РФ.

Також повідомляється про ураження управління БПЛА загарбників у районах Гуляйполя і Залізничного, що на Запоріжжі.

Крім того, українські воїни били по районах зосередження живої сили РФ у районах Сопича на Сумщині, Солонців Луганської області, Родинського і Костянтинівки (Донечиини) та декількох інших населених пунктів.

Втрати загарбників та масштаби завданих збитків уточнюються.

Главред раніше писав, що в ніч на 19 квітня бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Привиди" завдали успішних ударів по двох великих російських десантних кораблях у тимчасово окупованому Криму. Йдеться про ВДК проекту 775 "Ямал" і ВДК проекту 1171 "Микола Фільченков".

Крім того, в ніч на 18 квітня підрозділи Сил оборони України уразили одразу чотири важливих об’єкти нафтопереробної галузі країни-агресора Росії.

Нагадаємо, 16 квітня Сили оборони України знищили російські ешелони з паливом під Луганськом. Атака здійснена співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з колегами з 1-го окремого центру безпілотних систем ЗСУ.

Карта російських НПЗ/ Інфографіка: Главред

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

