Зубриха Манька через огорожу на кордоні "прорвалась" із Білорусі до Польщі

Зубріха Манька пройшла через огорожу на кордоні / скрін відео

У Польщі в Біловезькому національному парку зубриха через огорожу на кордоні пройшла з Білорусі до Польщі, щоб зустрітися зі своїм стадом, повідомили у парку.

Відзначається, що стадо зубрихи, яку назвали Манька, залишилося в Польщі, тоді як зубриха – в Білорусі. Тварина кілька днів ходила вздовж кордону, побоюючись перейти через огорожу.

Польські солдати заманювали зубриху буряком і соломою, проте, лише через кілька днів тварина зважилася перейти через дріт і потрапити до Польщі. Їй допомагали польські військові та працівники Національного парку.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі ветеринари врятували кота після півгодинної "прання" в пральній машині. Кіт Броша заліз в барабан і сховався там під речами. Господарі цього не помітили і включили машинку. Крики тварини його власники почули лише через півгодини.

Також на Закарпатті рятувальники винесли з палаючого будинку чотирьох цуценят. Під час гасіння пожежі вони випадково почули дивний писк з-під ліжка в одній з кімнат.

Читайте також: