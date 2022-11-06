"Зрілі самці повинні нести службу в окопах": Пригожин хоче набрати нове "гарматне м'ясо" з заводів

Пригожин хоче створити у Курській та Бєлгородській областях нові центри ПВК "Вагнера".
Євген Пригожин вирішив створити центри ПВК "Вагнера" у прикордонних з Україною Курських та Бєлгородських областях. Там планують створити центри "підготовки та управління народним ополченням". Про це заявили в пресслужбі Пригожина, повідомляє Новая газета.
Таке "ополчення" планують створити з місцевих жителів цих регіонів. Залучати планують навіть місцевий бізнес.
"Якщо ти власник невеликого заводу, на якому працює 100 осіб, і з них 50 - статевозрілі самці, то 25% повинні нести службу в окопах, а 75% продовжувати свою трудову діяльність. І так по колу - один тиждень в окопах, три вдома і на виробництві", - йдеться у повідомленні.
Підприємствам, які відправлятимуть своїх людей, обіцяють вручати державні нагороди.
Як повідомляв Главред, у вересні російський олігарх Євген Пригожин, якого називають "кухарем Путіна", визнав, що він причетний до ПВК"Вагнера". До того ж він зізнався, що найманці вбивали українців на Донбасі.
У жовтні Пригожин заявив, що окупаційна армія РФ не справляється в Україні, тому на війну вербують російських в'язнів. 25 жовтня головне військове розвідувальне управління України вперше повідомило про те, що найманці "Вагнера" хворі на ВІЛ і гепатит з, а російські лікарі відмовляються надавати допомогу інфікованим військовослужбовцям, які отримали бойові поранення.
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