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"Треба вже про землю думати": Данілов потролив Путіна, який стрибнув з трапу в Мінську

20 грудня 2022, 17:59
Данілов підкреслив, що 70 років, як не крути, даються взнаки, а тому "стрибати Путіну вже не довго залишилося".
Данилов потролил Путина
Данілов потролив Путіна, який стрибнув з трапу в Мінську / УНІАН, скріншот з відео

Секретар Ради національної оборони та безпеки Олексій Данілов потролив главу Кремля Володимира Путіна через стрибок із трапу літака в Мінську. Данілов закликав російського диктатора думати про землю, а не стрибати.

Про це посадовець сказав в ефірі національного телемарафону.

Данілов підкреслив, що 70 років, як не крути, даються взнаки, а тому "стрибати Путіну вже не довго залишилося".

Секретар РНБО також вважає, що цей стрибок Путіна був показовим. За його словами, російському диктатору порадили таке зробити, оскільки всі постійного говорять про стан здоров'я та хвороби глави Кремля.

"Не треба стрибати, треба про землю вже думати", - потролив Данілов диктатора.

Нагадаємо, під час виходу з літака на трапі в Мінську з Путіним стався конфуз – він не помітив останню сходинку та "перелетів" її. В аеропорту його зустріли білоруські дівчата з хлібом і сіллю, а також білоруський диктатор Олександр Лукашенко зі своїм сином Миколою. У Мережі вже жартують, що Путін побачив дівчаток і так до них поспішав, що навіть не помітив останню сходинку виходячи з літака.

Зустріч Лукашенка і Путіна в Мінську

Російський директор Володимир Путін 19 грудня, вперше за три роки, сам приїхав поговорити зі своїм колегою-диктатором Олександром Лукашенком до Мінська. Путін прилетів до Мінська у супроводі винищувачів країни-агресора. Для конспірації росіяни підняли в повітря ще три урядових борти. Крім Путіна до столиці республіки Білорусь прибули ще й Шойгу з Лавровим.

Як зазначив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, Путін напевно поїхав до Мінська, щоб умовити Лукашенка до більш широкої участі військ Білорусі у війні проти України. Російському диктатору потрібно, щоб війська Білорусі брали участь у наземних операціях.

Пізніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент РФ Володимир Путін заявили, що перемовини у Мінську були "результативними". Мовляв, люди оцінять ухвалені рішення обох диктаторів. Також Путін заявив, що Білорусь є "не лише добрим сусідом" Росії, але й "союзником у найпрямішому значенні цього слова".

Більше новин про поїздку Путіна в Мінськ:

Олександр Лукашенко Володимир Путін Олексій Данілов
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