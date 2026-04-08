"Золотий вік" чи пауза перед новою війною: що відбувається на Близькому Сході та чи є шанс на мир

Трамп заявив про "великий день", Іран — про "капітуляцію США", а Європа зітхнула з полегшенням. Експерти попереджають: переговори можуть зайти в глухий кут.

https://glavred.net/world/zolotoy-vek-ili-pauza-pered-novoy-voynoy-chto-proishodit-na-blizhnem-vostoke-i-est-li-shans-na-mir-10755140.html Посилання скопійоване

Що відомо про перемир’я між США та Іраном і майбутні переговори / Колаж: Главред, фото: war.gov, ОП,

Головне:

Після жорсткого ультиматуму США та Іран домовилися про перемир'я

Припинення вогню підтримали ЄС, ООН та світові лідери

На тлі угоди різко впали ціни на нафту і зросли фондові ринки

Китай і посередники зіграли таємну роль у досягненні домовленостей

Після погроз президента США Дональда Трампа занурити Іран у "кам'яний вік", знищивши інфраструктуру країни, сторонам все ж вдалося домовитися про двотижневе перемир'я. Також США, Ізраїль та Іран домовилися провести перший раунд прямих переговорів про припинення війни.

Обидві сторони поспішили оголосити про свою перемогу. Глава Білого дому заявив про "великий день для миру", а офіційний Тегеран стверджує, що Вашингтон "капітулював" і погодився на 10 пунктів мирного плану, які висунув Іран.

відео дня

Главред зібрав усі останні важливі факти про ситуацію на Близькому Сході.

Перемир'ю передував жорсткий ультиматум Трампа

У понеділок президент США Трамп зажадав від Ірану відкрити Ормузьку протоку для судноплавства, пригрозивши в іншому разі завдати ударів по інфраструктурі країни.

Термін ультиматуму закінчувався о 20:00 у вівторок, 7 квітня, за східним часом (північ за Гринвічем, 03:00 за київським часом у середу, 8 квітня 2026 року).

"Всю країну можна вивести з ладу за одну ніч — і ця ніч може настати вже завтра", — сказав він на пресконференції в Білому домі.

"У них не буде ні мостів, ні електростанцій. Вони опиняться в кам'яному столітті", — додав Трамп пізніше, відповідаючи на запитання журналістів.

"До півночі завтрашнього дня кожен міст в Ірані буде повністю знищений, а кожна електростанція в Ірані вийде з ладу — вони будуть горіти, вибухати і більше ніколи не будуть використовуватися. Це може статися впродоаж чотирьох годин, якщо ми захочемо. Але ми не хочемо, щоб це сталося", — сказав американський лідер.

За 12 годин до закінчення терміну свого ультиматуму Трамп заявив у своїй соціальній мережі Truth Social, що його ультиматум Ірану добігає кінця, а вночі "може загинути ціла цивілізація".

"Сьогодні вночі загине ціла цивілізація, і її вже ніколи не відродять. Я не хочу, щоб це сталося, але, ймовірно, це трапиться. Однак, тепер, коли у нас відбулася повна і тотальна зміна режиму, коли переважають інші, більш розумні й менш радикальні уми, можливо, станеться щось революційно прекрасне, хто знає?" — написав Трамп.

Трамп погодився зупинити удари по Ірану на два тижні

Менш ніж за 90 хвилин до закінчення ультиматуму Ірану президент США Дональд Трамп заявив у дописі в Thruth Social, що погодився на двотижневе перемир'я з Іраном, якщо Тегеран розблокує Ормузьку протоку.

За словами президента, припинення вогню буде "двостороннім", а відкриття Ормузької протоки має бути "повним, негайним і безпечним".

Рішення було ухвалено "на основі розмов з прем'єр-міністром Шехбазом Шаріфом і фельдмаршалом Асімом Мунером з Пакистану, під час яких вони попросили призупинити застосування руйнівної сили, яка має бути застосована сьогодні ввечері проти Ірану".

Трамп підкреслив, що США вже досягли і перевищили всі військові цілі та значно просунулися в напрямку остаточної угоди щодо довгострокового миру з Іраном і миру на Близькому Сході.

"Ми отримали від Ірану пропозицію з 10 пунктів і вважаємо її робочою основою для переговорів. Майже всі попередні спірні питання між Сполученими Штатами та Іраном вже узгоджені, але двотижневий період дозволить завершити й остаточно оформити угоду", — додав глава Білого дому.

Як пише CNN з посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому, Ізраїль також приєднався до двотижневого перемир'я з Іраном.

"Ізраїль приєднався до двотижневого перемир'я, про яке президент США Дональд Трамп оголосив всього за півтори години до свого дедлайну для Ірану — відкрити Ормузьку протоку або зіткнутися з посиленими військовими атаками на цивільну інфраструктуру", — сказав високопоставлений чиновник Білого дому.

За його словами, Ізраїль призупинить свою бомбардувальну кампанію, поки тривають переговори.

Ормузька протока / Інфографіка: Главред

Іран святкує "історичну перемогу" над США та їхніми союзниками

Приблизно через дві години після того, як Трамп оголосив про двотижневе перемир'я, Верховний лідер Ірану наказав усім військовим підрозділам припинити вогонь.

Текст заяви було зачитано в ефірі державного каналу Ірану, передає CNN.

"Це не кінець війни, але всі військові підрозділи повинні виконати наказ Верховного лідера і припинити вогонь", - йшлося у заяві.

Офіційна заява Ірану про перемир'я зі США / truthsocial.com/@realDonaldTrump

Водночас у заяві Ради національної безпеки Ірану йдеться, що Тегеран "здобув перемогу", повідомляє The New York Times.

"Ми вітаємо народ Ірану з цією перемогою і знову наголошуємо, що до остаточного узгодження деталей перемоги офіційні особи та народ повинні залишатися єдиними та непохитними", - зазначає Рада національної безпеки Ірану.

​Політична система Ірану / Інфографіка: Главред

Штати погодилися на мирний план Ірану, але є нюанс

Рада національної безпеки Ірану стверджує, що США нібито погодилися на всі 10 пунктів мирного плану, які представив Тегеран, пише Clash Report.

За версією Тегерана, Вашингтон погодився на наступне:

зобов'язання про ненапад;

збереження контролю Ірану над Ормузькою протокою;

згода на збагачення урану;

скасування всіх первинних санкцій;

скасування всіх вторинних санкцій;

припинення дії всіх резолюцій Ради Безпеки ООН;

припинення дії всіх резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ;

виплату компенсації Ірану;

виведення американських бойових сил з регіону;

припинення війни на всіх фронтах, включаючи війну проти "Хезболли" в Лівані.

При цьому видання AP зазначає, що в іранській версії плану, перекладеній на перську мову, Тегеран включив фразу "прийняття збагачення урану" для своєї ядерної програми. Цього пункту не було в англійських версіях, які іранські дипломати передали журналістам.

Анонсовано перші прямі переговори між США та Іраном

Перший раунд прямих переговорів між США та Іраном щодо угоди про припинення війни заплановано на 10 квітня в столиці Пакистану — Ісламабаді, повідомляє Axios. Це будуть перші прямі переговори з початку війни.

За даними CNN, з боку США на зустрічі в Ісламабаді мають бути присутні спецпредставник Трампа Стів Віткофф, зять президента Джаред Кушнер і віцепрезидент США Джей Ді Венс. Очолить делегацію, ймовірно, саме Венс.

Наразі віцепрезидент США перебуває в Угорщині. Джерела CNN повідомляють, що в його поїздку може бути включена зупинка в Угорщині, якщо дозволить час.

Джей Ді Венс / Інфографіка: Главред

Причому тут Китай

За даними ЗМІ, Пекін допоміг спонукати Тегеран знайти шлях до угоди про припинення вогню зі США. Для цього китайські чиновники підтримували контакт через посередників, пише Associated Press.

За словами двох чиновників, Китай, який є найбільшим торговельним партнером Тегерана, провів переговори з іранцями. Пекін в основному співпрацював з посередниками, включаючи Пакистан, Туреччину та Єгипет, намагаючись використати свій вплив.

У МЗС Китаю не відповіли на запит про коментар, проте у вівторок речниця міністерства Мао Нін закликала сторони закінчити війну.

"Усі сторони повинні проявити щирість і швидко покласти край цій війні, якої взагалі не мало бути", — заявила вона.

Речниця китайського МЗС підкреслила, що Пекін "глибоко стурбований" тим, як конфлікт впливає на світову економіку та енергетичну безпеку.

Ціни на нафту різко впали: як відреагував ринок

Як пише The New York Times, на тлі того, що угода про припинення вогню була досягнута до закінчення крайнього терміну, встановленого Трампом, ціни на нафту різко впали наприкінці торгової сесії.

Ціна на нафту марки West Texas Intermediate, яка є еталоном для внутрішнього ринку, впала більш ніж на 9 відсотків — до приблизно 102 доларів за барель.

Ф'ючерси на фондовий індекс S&P 500, які дають інвесторам можливість робити ставки на ринку до відкриття бірж у середу, зросли на 1,5 відсотка.

Ціна на нафту марки Brent впала на 13% протягом кількох годин після оголошення про перемир'я, вперше з 11 березня опустившись нижче 95 доларів за барель.

"Але двох тижнів буде недостатньо, щоб виправити збитки, завдані попередніми шістьма. Компаніям знадобиться час для ремонту обладнання та відновлення виробництва. Деякі танкери знаходяться не в тому місці, куди потрібно, змінивши курс, наприклад, на Америку, щоб забрати вантажі; інші можуть не захотіти заходити в Мексиканську затоку, побоюючись застрягнути там після закінчення терміну перемир'я. Якщо переговорникам не вдасться досягти міцної угоди, ентузіазм на енергетичних ринках може виявитися недовгим", — пише The Economist.

Як відреагувала Європа

Ключові європейські лідери та організації вже відреагували на перемир'я США з Іраном.

Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон на засіданні Ради оборони та національної безпеки, яке відбулося через кілька годин після оголошення про припинення вогню, сказав, що "на даний момент перемир'я дотримується на місцях".

"Ми очікуємо, що найближчими днями та тижнями воно буде повністю дотримуватися в усьому регіоні та дозволить на довгостроковій основі врегулювати ядерні, балістичні та регіональні питання, пов’язані з Іраном (...) Оголошення про припинення вогню — це дуже хороша новина", — заявив Макрон.

Він додав, що Франція буде "працювати над деескалацією, щоб повернути мир і свободу судноплавства в регіоні".

Під час короткого брифінгу в Брюсселі перед початком позачергового саміту ЄС президент Франції зазначив: "Це крихкий, але необхідний шанс для дипломатії. Ми повинні використати ці 14 днів, щоб перетворити припинення вогню на довгостроковий мир, який гарантує нерозповсюдження ядерної зброї".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц привітав припинення вогню між Іраном і США та заявив, що тепер необхідно "домогтися остаточного припинення війни шляхом переговорів у найближчі дні", передаєLe Monde.

"Цього можна досягти лише дипломатичним шляхом", — сказав Мерц, додавши, що Німеччина зробить свій внесок у "забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці".

Верховний представник Європейського Союзу (ЄС) із закордонних справ Кая Каллас привітала угоду про припинення вогню між Іраном і Сполученими Штатами, яка, за її словами, "створює простір для дипломатії", спрямованої на досягнення "міцної угоди". Каллас подякувала міністру закордонних справ Пакистану за його роль у переговорах, додавши, що ЄС готовий підтримати посередницькі зусилля.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сьогодні вирушає до країн Перської затоки для зустрічі з регіональними лідерами та роботи над забезпеченням дотримання режиму припинення вогню, повідомили на Даунінг-стріт.

"Я вітаю угоду про припинення вогню, досягнуту вчора ввечері. Разом з нашими партнерами ми маємо зробити все можливе, щоб підтримати цей режим припинення вогню, перетворити його на довгострокову угоду та знову відкрити Ормузьку протоку", — йдеться у заяві Стармера.

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш також привітав двотижневе перемир'я, досягнуте між Сполученими Штатами та Іраном.

"Генеральний секретар вітає оголошення Сполученими Штатами та Іраном про двотижневе припинення вогню", — йдеться у заяві його прессекретаря Стефана Дюжарріка.

Лідер "закликає всі сторони нинішнього конфлікту на Близькому Сході поважати свої зобов'язання відповідно до міжнародного права та дотримуватися умов припинення вогню, щоб прокласти шлях до міцного та всеосяжного миру в регіоні", — додав він.

Реакція Зеленського на перемир'я на Близькому Сході

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна завжди закликала до припинення вогню у війні, яку Росія веде в Європі, і підтримує перемир’я на Близькому Сході, яке відкриває шлях для дипломатичної роботи.

"Припинення вогню — це правильне рішення, що веде до закінчення війни. Це збереження життя людей, відмова від руйнування міст і сіл, можливість для електростанцій та іншої інфраструктури нормально працювати, отже, це час і необхідні умови, щоб дипломатія могла дати результат", — написав глава держави.

Він нагадав, що "Україна допомагає захищати життя на Близькому Сході та в Перській затоці".

"Українські експертні військові команди продовжать працювати в регіоні заради подальшого розвитку можливостей безпеки. Ситуація в цьому регіоні має глобальний вплив: будь-які загрози безпеці та стабільності на Близькому Сході та в Перській затоці посилюють виклики для економіки та вартості життя в кожній країні. Саме тому має бути забезпечена безпека, а інтереси кожного народу мають бути враховані при визначенні післявоєнних умов. Так само важливо захистити і свободу судноплавства в Ормузькій протоці. Рішучість у цьому питанні теж має глобальне значення", – додав Зеленський.

Трамп пообіцяв "золотий вік Близького Сходу"

8 квітня президент США Трамп заявив про перемогу і "великий день для світу", а також про роль США в Ормузькій протоці.

У Thruth Social президент США написав, що Іран готовий до деескалації, а ситуація на Близькому Сході може стабілізуватися.

"Важливий день для миру в усьому світі! Іран хоче, щоб це сталося, їм уже набридло! Так само, як і всім іншим!", - написав глава Білого дому.

Трамп також повідомив, що США планують допомагати в регулюванні судноплавства в Ормузькій протоці. За його словами, такі кроки можуть сприяти стабільності в регіоні та навіть відкрити "золотий вік Близького Сходу".

"Сполучені Штати Америки допоможуть розв‘язати проблему заторів в Ормузькій протоці. Буде багато позитивних дій! Будуть зароблені великі гроші. Іран зможе розпочати процес відновлення. Ми будемо завантажуватися всілякими припасами і просто "будемо тинятися поблизу", щоб переконатися, що все йде добре. Я впевнений, що так і буде. Як і в США, це може стати Золотим століттям Близького Сходу!!!", — підкреслив американський лідер.

Переговори можуть зайти в глухий кут - похмурий прогноз

Видання The Economist дає обережний прогноз щодо подальшого розвитку подій на Близькому Сході.

"Перемир'я стане довгоочікуваною перепочинкою для всіх на Близькому Сході — за винятком, мабуть, Біньяміна Нетаньяху, прем'єр-міністра Ізраїлю, якому не залишили вибору, окрім як прийняти його", — йдеться у статті.

Журналісти вважають, що переговори в Ісламабаді будуть, м'яко кажучи, складними. Зазначається, що за останні кілька тижнів Америка та Іран обмінялися кількома пропозиціями щодо припинення війни. Їхні позиції не могли бути більш різними.

"Найдивовижніше у заяві пана Трампа було те, що він охарактеризував останню пропозицію Ірану з десяти пунктів як "працездатну основу для переговорів". Серед цих пунктів — збереження контролю Ірану над Ормузькою протокою, визнання його права на збагачення урану та виведення американських військ з баз у регіоні. Будь-який із цих пунктів становив би величезні поступки з боку Америки, якби вони були включені до остаточної угоди", — пише видання.

Втім, хоча Трамп погодився обговорити вимоги Ірану, це не означає, що в кінцевому підсумку він їх прийме.

"У Америки є свої вимоги, одна з яких — повна відмова Ірану від збагачення урану. Якщо обидві сторони дотримуватимуться своїх нинішніх позицій, переговори можуть зайти в той самий глухий кут, у якому вони опинилися безпосередньо перед війною в лютому", — не виключає The Economist.

Іранська ядерна програма буде не єдиним спірним питанням. Режим хоче продовжувати стягувати мита з суден, що проходять через Ормузьку протоку, — джерело доходу, яке може становити мільярди доларів на рік. Більшість його сусідів по Перській затоці справедливо вважають це вимаганням.

"Однак ця схема може виявитися непрацездатною навіть у мирний час. Пропозиція відмовитися від неї стала б хитрим переговорним ходом: Іран погодився б не робити те, що почав робити тільки через війну", — йдеться в статті.

Найкращим стимулом, який може запропонувати Америка, стало б повсюдне скасування санкцій. Це відкрило б доступ до інвестицій, але, безсумнівно, збагатило б Корпус вартових ісламської революції, захисників режиму, які контролюють значну частину економіки.

У разі невдачі переговорів є й інший варіант — повернення до попереднього стану справ.

"Іран залишиться під американськими санкціями та загрозою нових американських ударів. Він продовжить погрожувати своїм сусідам у Перській затоці, сподіваючись змусити їх заплатити за мир. Крім того, у нього буде запас понад 400 кг урану, збагаченого до рівня, близького до збройового, і сильна мотивація для створення бомби. Це буде поганий результат для всіх: ослаблений, ворожий режим; злиденний Іран; і загроза, що зберігається для світової економіки", — резюмує автор.

Вам також може бути цікаво:

Про джерело: The Economist The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред