'Росія готує великий наступ': Жданов розповів про небезпечні етапи війни

Передвиборча кампанія Путіна триває, і йому потрібно говорити тільки позитивні новини, вважає Жданов.

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РФ може готувати новий наступ / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Президент Росії Володимир Путін погрожує новим наступом Україні. Він заявив, що збирається "демілітаризувати" її на таку відстань, щоб до РФ не діставала далекобійна зброя. Військовий експерт Олег Жданов розповів, що задумав диктатор, чи здатна російська армія реалізувати його ідеї "великого наступу".

31 січня президент під час зустрічі зі своїми "довіреними особами" Путін озвучив ідею "демілітаризованої" або "санітарної" зони в Україні. Він заявив, що демілітаризована лінія з Україною має забезпечити "безпеку території РФ від далекобійних засобів західного виробництва", передає ТСН.

За словами Олега Жданова, ця заява - частина передвиборчої кампанії Путіна.

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"Колись була така формула, її дуже часто згадували. Що все, що говорить Путін або людина схожа на нього, треба розглядати як 95% - для внутрішнього споживання і 5% - для зовнішнього споживання. Сьогодні це ще більш актуально", - розповів військовий експерт.

Олег Жданов каже, передвиборча кампанія Путіна триває, і йому потрібно говорити тільки позитивні новини - жодного негативу.

"Але питання в тому, що новин особливо немає. Просування, які в них є на сьогоднішній день - це дві-три позиції, 200-300 метрів. І тому Путін розповідає: наступ іде - іде, вони атакують постійно - атакують, відкусують території - відкусують. Ніхто ж не відступає, території не здає. Значить все йде за планом. У перспективі будемо далі наступати, створення зони безпеки для тої території, яка окупована. Вони ж влючили її в конституцію, по їхнім міркам вона вважається російською. Тому треба убезпечити. Так що це суто передвиборча кампанія - ось так треба це розглядати", - розповів Олег Жданов.

Олег Жданов каже, що реалізувати ідею Путіна російській армії на сьогоднішній день неможливо.

"Це можливо в перспективі - третій етап війни. Якщо наше керівництво піде на перемовини. Не завтра, влітку, я думаю. Судячи з того, як сказав пан Єрмак, Орбан буде посередником. Зараз готується зустріч Зеленського і Орбана. А перемовини будуть відбуватися на полях Глобального саміту миру, які анонсувала наша країна в Давосі. За таких умов Путін може отримати припинення вогню, скоріше за все. І тільки це дасть змогу йому накопичити сили і засоби для того, щоб щось здійснити. Сьогодні все на що спроможна російська армія, ми з вами бачимо на полі бою. На більше вони зараз нездатні - це максимум їхніх можливостей", - розповів військовий експерт.

Нагадаємо, що ЗСУ стримують наступ окупантів на півдні та сході. У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 6 атак ворога біля Синьківки Харківської області. ЗСУ тримають оборону.

В ISW розкрили, що ЗСУ важко тримати оборону через нестачу зброї. Нестача артилерійських боєприпасів та затримки у наданні західної безпекової допомоги, можуть створити невизначеність в оперативних планах ЗСУ.

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