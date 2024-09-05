ЗМІ розкрили головний нюанс ядерної "вундерваффе" Росії

Раніше аналітики США знайшли місце, де Росія ховає ядерну ракету.

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Буревісник - ракета - що відомо / Колаж Главреда. Фото: Defense Express

На сьогодні взагалі немає інформації про фіналізацію розробки російської ядерної ракети "Буревісник", про яку писали західні ЗМІ, стверджують аналітики Defense Express.

За інформацією експертів, останні дані про характеристики цієї "вундерваффе" зʼявлялися в мережі у 2018 році.

Тоді в РФ заявляли, що довжина фюзеляжу самої ракети становить не менш як 12 метрів, проте не уточнювали показники стартової маси.

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Видання ставить під сумнів висновки західних аналітиків щодо дальності польоту "Буревісника" у 3 тисячі кілометрів. Водночас і зовсім дивним видається твердження самих росіян про нібито "необмежену" дальність.

"На цьому тлі власне і є незрозумілим переляк західних аналітиків щодо російського "вундерваффе" під індексом 9М730 "Буревісник", бо на даний момент нема взагалі об’єктивних даних по тому, до якої стадії готовності росіяни наразі довели цю розробку", - ідеться у матеріалі видання.

Що відомо про Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія. Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Ракета Буревісник - останні новини

Нагадаємо, раніше американські аналітики за допомогою супутникових знімків нібито виявили можливе місце розгортання російської крилатої ракети "Буревісник" із ядерним двигуном.

На зображенні OSINTери помітили дев'ять майданчиків, що будуються. Вони розташовані трьома групам, а навколо них - земляні вали, які мають захистити від атаки чи випадкової детонації на одному із майданчиків.

Буревісник начебто має "необмежену дальність з ядерною енергетичною установкою" – так в РФ характеризують цю ракету. Вона схожа на крилату X-101, але більша за розміром.

Цьому передував заклик Путіна збільшити виробництво ракет із ядерним зарядом. Кремль апелює до побоювання ядерної конфронтації між Росією і Заходом протягом усього свого повномасштабного вторгнення в Україну.

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