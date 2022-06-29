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Розбрат в оточенні Путіна: речника президента РФ Пєскова кинула дружина

29 июня 2022, 12:39

Пара була одружена 7 років, проте після постійних зрад Пєскова його дружина вирішила від нього піти.

Речника президента РФ Дмитра Пєскова кинула дружина Тетяна Навка/ Коммерсантъ

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков уже багато місяців намагається прикривати злочини РФ в Україні та захищати свого "начальника". А тим часом стало відомо, що особисте життя Пєскова дало тріщину.

З’явилася інформація, що від прессекретаря Путіна пішла його дружина Тетяна Навка. Про це повідомив Telegram-канал GeneralSVR(reserv).

Кажуть, вона його кинула через постійні зради.

"На тлі постійних зрад прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, його дружина Тетяна Навка анонсує розрив стосунків. Це, звичайно, не розкол еліт, але розбрат в елітах теж щонайменше цікавий", – йдеться у повідомленні на каналі.

Від Пєскова пішла дружина/ скрін

Пєсков одружився з Навкою у 2015 році. У мережі вже не раз з’являлися чутки, що нібито пара розлучається. Такі чутки були породжені тим, що вони рідко з’являлися разом на публіці, хоча раніше регулярно це робили.

У пари є спільна донька Надія.

Пєсков і Навка одружилися у 2015 році/ Instagram

Тетяна Навка народилася в українському місті Дніпропетровську (нині Дніпро) і була чемпіонкою України серед юніорів з фігурного катання. До того, як познайомитися з Пєсковим, вона часто змінювала чоловіків і навіть забирала деяких із них з родин.

Нагадаємо, напередодні у Кремлі заговорили про закінчення війни проти України. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков озвучив нахабні умови. Він заявив, що Україна може закінчити війну до кінця доби, якщо складе зброю і капітулює.

У Зеленського відреагували на ультиматум Кремля про закінчення війни. Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що не Україна почала цю війну. Росія дійсно може завершити війну в Україні в будь-який момент, якщо її керівництво раптом стане адекватним і припинить обстрілювати українські міста, сказав він.

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