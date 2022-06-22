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"Дімон" більше не може стримувати своїх демонів: психолог знайшла у Медведєва риси маніяка

22 червня 2022, 11:51

Дмитро Медведєв - жорстока, агресивна, кровожерна людина, яка була змушена бути зручною, тихою, покірною. Тепер його нутро вирвалося назовні.

Дмитро Медведєв
На Дмитра Медведєва дуже сильно вплинули батьки та його дружина / Фото: kremlin.ru

У заступника секретаря Радбезу РФ, експрезидента Росії Дмитра Медведєва, якого в народі називають "Дімон, "Візир", "Айфончик", український психолог Олена Шершнєва помітила риси маніяка.

Фахівець проаналізувала біографію Медведєва та зазначила, що на формування його психіки вплинули дві жінки - мати і дружина, йдеться на YouTube-каналі Шершньової.

Дмитро Медведєв - біографія

"14 вересня 65-го року в місті Ленінград народився хлопчик Діма. Мама хлопчика викладала в педінституті, батько був шановним професором. Діма був єдиною і досить пізньою дитиною в сім'ї. Тому інтелігентні батьки покладали на нього найбільші надії, Діма ці надії з самого раннього дитинства виконував", – розповіла психолог.

Медведєв весь час витрачав на навчання і був зразковим хлопчиком. Так само було і в підлітковому віці. У Медведєва не було шкідливих звичок.

Дмитро Медведєв з матір'ю
Дмитро Медведєв з матір'ю / скіншот
Дмитро Медведєв в юності
Дмитро Медведєв в юності / скріншот

Свою єдину дівчину, а пізніше - дружину Медведєв зустрів у першому класі. Психолог називає настільки зразкову поведінку досить дивною.

"Це або інтроверт на межі з шизофрезоїдним розладом, або тотальне пригнічення свого "я". Більш того, Медведєв слухав хар-рок і хевві-металл", - зазначила Шершньова.

Дмитро Медведєв з дружиною Оленою
Дмитро Медведєв з дружиною Світланою

Світлана Медведєва - що про неї відомо

Світлана Медведєва (дівоче прізвище - Лінник) - повна протилежність "Дімону". Кажуть, що вона створила чоловікові всі умови для політичної кар'єри.

"Дочка військового Світлана була впевненою і сильною і володіла твердим і владним характером. Таким чином Дмитро знову потрапив у середу, де потрібно було слухатися. А емоціям давати вихід хіба що під рок-музику", – вважає Шершньова.

Дмитро і Світлана Медведєви
Дмитро і Світлана Медведєви / Фото VK / Дмитро Медведєв

Психолог стверджує, що у Медведєва не було власних амбіцій, але в певний момент його кар'єра стрімко пішла вгору - від простого викладача він пройшов порівняно легкий шлях до президента. Таким чином, він виправдав очікування не лише своєї дружини, але і Володимира Путіна, якому вдалося зберегти на троні свою владу.

"Почуваючись як риба у воді в ролі першої леді, Медведєва витрачала цілу купу грошей. Під час закордонних подорожей пара орендувала цілі готелі. Сам Медведєв як завжди був слухняним і мовчазним і тільки пригнічував свої емоції. Але в кінці четвертого року юридичного управління РФ ці емоції ледь не вийшли назовні", - зазначила Шершньова, маючи на увазі намір Медведєва йти на другий термін і заяви про те, що у нього немає зобов'язань перед Путіним.

Дмитро Медведєв і Володимир Путін
Дмитро Медведєв і Володимир Путін / Фото kremlin.ru

У 2020 році Медведєва відправили у "відставку", яка обернулася дворічним запоєм, з якого його вивела війна в Україні.

"Вперше в житті він міг бути одночасно зручним і не стримувати своєї агресії", – акцентувала експерт.

Загрози Медведєва всьому світу

У дописах, які Дмитро Медведєв публікує у своєму Telegram-каналі, він не приховує ненависті до світу. Шершньова стверджує, що в цих публікаціях криються досить щирі емоції людини, яка їх з року в рік пригнічувала.

"Людини досить жорстокої, агресивної, кровожерної, але яка була змушена бути зручною, тихою, покірною. Людини, яка більше не може стримувати своїх внутрішніх демонів. Схоже на портрет маніяка, чи не так? А Дмитро Медведєв таким насправді і є. Пригноблений авторитетними батьками, не прийнятий однолітками, керований дружиною і своїм політичним господарем... Разом з цим схильний слухати агресивну музику, закликати до ядерної війни і писати кроважерливі дописи про повернення смертної кари і ненависті", – резюмувала Шершньова.

Як повідомляв Главред, заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Україна може припинити своє існування за два роки.

Також Медведєв вибухнув істеричною заявою на адресу президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера ФРН Олафа Шольца і прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі через їхній візит до Києва. Російський чиновник обізвав їх " європейськими поціновувачами жаб, ліверу і макаронів " і назвав поїздку нібито безглуздою.

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