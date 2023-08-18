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Зерновий терор РФ загрожує ЄС катастрофою: експерт пояснив підлий план Кремля

Олексій Тесля
18 серпня 2023, 14:46 оновлено 18 серпня, 14:53
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Підвищення цін на зерно означатиме дестабілізацію в Африці, впевнений Сергій Кузан.
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Сергій Кузан пояснив зерновий шантаж РФ / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

Вихід РФ із зернової угоди і обстріли українських портів є елементами ескалації Москви, заявив керівник Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан.

"По-друге, це спекулятивне підвищення цін. Росіяни розуміють, що бідні країни, особливо країни Африки, дуже залежні від зерна, і РФ таким чином не тільки створила дефіцит на ринку, але і штучно підвищує ціни на таке зерно", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт пояснив, що підвищення цін на зерно навіть на кілька відсотків для цих країн означатиме дестабілізацію: "І це лягає в ту ж концепцію погроз Росії європейським країнам, коли РФ ще з минулого року почала погрожувати їм навалою біженців з Африки і Близького Сходу".

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Він зазначив, що росіяни також нагадують про приклад Сирії в 2015 році і обіцяють ЄС не менш серйозну хвилю біженців, яка в рази перевищить сирійську кризу.

"І за допомогою продовольчого шантажу або, фактично, терору, росіяни викликають гуманітарну катастрофу. Росія вважає свої кроки керованими, але це - сигнал для всього світу, що Росія може в будь-який момент обвалити продовольчий ринок, через що європейські державні системи не зможуть впоратися з новою, в рази більшою, хвилею мігрантів. До того ж, це і шантаж африканських режимів, тому що, як я вже сказав, вони дуже залежні від зерна", - додав Кузан.

Раніше Михайло Подоляк заявив про те, що Україна може знищити флот Росії і запустити зерновий коридор. Зерновий коридор може запрацювати без участі країни-агресора Росії, сказав радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк.

Хто такий Сергій Кузан

Військовий експерт, голова українського Центру безпеки та співробітництва

Нагадаємо, Ентоні Блінкен раніше сказав, хто може умовити Путіна відновити зернову угоду. Бразилія і її президент Луїс Інасіу Лула да Сілва можуть вплинути на Росію, щоб повернути РФ в Чорноморську зернову ініціативу. Таку думку озвучив Державний секретар США Ентоні Блінкен.

17 липня стало відомо, що РФ вийшла із зернової угоди в односторонньому порядку. Про це заявив прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За словами кремлівського клерка, Росія "негайно повернеться до угоди, як тільки частина домовленостей, що стосується Москви, буде виконана".

Інші новини:

війна Росії та України зернова угода Сергій Кузан
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