"Не виконала зобов'язання щодо Сирії": Ердоган публічно принизив Росію

Реджеп Тайїп Ердоган / NTV

Росія в не виконала раніше досягнуті домовленості щодо вирішення ситуації в Сирії, заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Турецький лідер нагадав про домовленості 2019 року, укладені в Сочі, згідно з якими російська сторона взяла на себе відповідальність по зачистці окремих районів Сирії від терористів, повідомляє агентство Anadolu.

"На жаль, незважаючи на неодноразові нагадування турецької сторони, ці зобов'язання не виконані. Або не виконують, не можуть виконати. У відповідь ми заявляємо, що в разі невиконання домовленостей самі зробимо необхідні кроки проти терористів", — сказав він.

Президент Туреччини пояснив, що саме з цим пов'язані удари, завдані напередодні по 12 об'єктах терористів в сирійському Кобані і попередив, що операція буде продовжена.

Операція Туреччини "Меч-кіготь"

Як відомо, у відповідь на теракт в Стамбулі в ніч на неділю Туреччина провела операцію "Меч-кіготь" на півночі Сирії та Іраку, в рамках якої, як вона стверджує, військова авіація знищила 89 цілей, пов'язаних з терористичними організаціями.

Удари були спрямовані на бази Робочої партії Курдистану (РПК) і афілійованого з нею сирійського курдського ополчення "Загони народної самооборони" (YPG) - обидві організації Анкара вважає терористичними.

Раніше Ердоган похвалив Володимира Путіна за рішення про виведення військ РФ з Херсона і назвав його "позитивним".

Ердоган сподівається, що незабаром він зможе особисто зустрітися з російським диктатором.

"Я сподіваюся, що в разі участі Росії в G20 у нас буде можливість зустрітися. В іншому випадку ми продовжимо вести телефонну дипломатію з Росією", - сказав Ердоган.

Читайте більше: