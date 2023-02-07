Землетрус у Туреччині та Сирії: кількість жертв перевищила 5 тисяч осіб

В результаті землетрусів обрушилося 5 775 будівель і 20 534 людей отримали поранення.

Землетрус у Туреччині / скріншот

Число загиблих в результаті землетрусу, який стався на півдні Туреччини і в сусідній Сирії, перевищило 5000 осіб.

Оскільки рятувальники продовжують розкопувати уламки зруйнованих будівель у пошуках тих, хто вижив, кількість жертв може збільшитися, пише The Washington Post.

Ще 20 534 осіб отримали поранення. В результаті землетрусів обрушилося 5 775 будівель. У сусідній Сирії загинули щонайменше 1602 людини.

Всього, за оцінками ВООЗ, стихія могла торкнутися 23 млн осіб, які проживають на постраждалій території.

Землетрус у Туреччині 2023

Вранці 6 лютого в Туреччині пройшла серія потужних землетрусів.

Землетрус магнітудою 7,7 став найпотужнішим у Туреччині з 1939 року. Тоді загинули майже 33 тис.осіб, близько 100 тис. постраждали.

Землетрус також стався в Сирії. Крім того, завдано збитків двом населеним пунктам і понад 70 селам в провінції Західний Азербайджан. Загалом зруйновано 20-50% будівель.

Увечері, 6 лютого, землетрус магнітудою 5,4 було зафіксовано і в Казахстані.

Як повідомив сейсмолог Олександр Кендзьора, землетруси в Туреччині виникли в сейсмоактивному поясі до якого відноситься і Україна. За його словами, землетруси можна очікувати в Києві та Криму.

Вам може бути цікаво: