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Зеленський - найвпливовіша людина у Європі - Politico

23 березня 2022, 07:08

Заяви Володимира Зеленського допомогли змінити хід дебатів у столицях Європи, вважають читачі видання.

Зеленський
Зеленський очолив рейтинг найвпливовіших людей Європи за версією читачів Politico / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Американське видання Politico щороку публікує список найвпливовіших людей Європи. Цього разу його очолив президент України Володимир Зеленський. Відзначається, що після нападу Росії він регулярно публікує відеозвернення в соціальних мережах про роботу свого Офісу і звертається з потужними заявами до Конгресу США, парламенту Британії і Бундестагу Німеччини з головною вимогою – Україна потребує більш серйозної підтримки Заходу в боротьбі з російською агресією. Трансляція позиції Зеленського серйозно змінила характер дискусії в європейських столицях.

Як повідомляє Politico, онлайн-голосування Вибір аудиторії оновило щорічний список найвпливовіших людей Politico-28, який раніше було опубліковано в грудні минулого року. Тоді лідером став глава уряду Італії Маріо Драгі. Однак на тлі військового вторгнення Росії в Україну відбулися серйозні зміни, внаслідок чого читачам запропонували проголосувати знову.

Вказуючи на лідерство Зеленського, видання пише, що з того часу, коли почалася війна Росії проти України, глава української держави регулярно публікує відеозвернення в соціальних мережах, в яких звітує про роботу свого Офісу.

Також американці пишуть, що значні виступи Зеленського на Заході несуть в собі чіткий сигнал – Україні потрібна додаткова допомога в боротьбі з військовою атакою Росії.

"Він також виступив з потужними відеозверненнями в Конгресі США, парламенті Великобританії і Бундестазі Німеччини, адаптуючи кожен виступ до центрального постулату: Україна потребує більшої підтримки Заходу в її боротьбі проти Росії", - вважають у виданні.

Крім того, в Politico акцентували увагу на тому, що послання Зеленського допомогло змінити характер дискусії в столицях Європи. Трапився такий розворот у державній політиці, який ще декілька місяців тому здавався немислимим.

Один з учасників опитування вважає Зеленського "маяком надії", який прагне до "миру, демократії і порядності", у той час, коли Україна намагається боротися з військовим вторгненням російської держави.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зробив заяву про те, що після припинення бойових дій у НАТО повинні сказати, чи може Україна вступити до Альянсу, або такої можливості немає. Київ не приймають до блоку, оскільки там бояться Росії. Потрібно зрозуміти таку точку зору, є й інші країни, які можуть гарантувати безпеку української держави. У цій ситуації слід знайти компроміс, який стане точкою для завершення війни. Варіант може стати оптимальним для всіх сторін.

viber
Володимир Зеленський Politico війна Росії та України
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