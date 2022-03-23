Зеленський - найвпливовіша людина у Європі - Politico

Заяви Володимира Зеленського допомогли змінити хід дебатів у столицях Європи, вважають читачі видання.
Американське видання Politico щороку публікує список найвпливовіших людей Європи. Цього разу його очолив президент України Володимир Зеленський. Відзначається, що після нападу Росії він регулярно публікує відеозвернення в соціальних мережах про роботу свого Офісу і звертається з потужними заявами до Конгресу США, парламенту Британії і Бундестагу Німеччини з головною вимогою – Україна потребує більш серйозної підтримки Заходу в боротьбі з російською агресією. Трансляція позиції Зеленського серйозно змінила характер дискусії в європейських столицях.
Як повідомляє Politico, онлайн-голосування Вибір аудиторії оновило щорічний список найвпливовіших людей Politico-28, який раніше було опубліковано в грудні минулого року. Тоді лідером став глава уряду Італії Маріо Драгі. Однак на тлі військового вторгнення Росії в Україну відбулися серйозні зміни, внаслідок чого читачам запропонували проголосувати знову.
Вказуючи на лідерство Зеленського, видання пише, що з того часу, коли почалася війна Росії проти України, глава української держави регулярно публікує відеозвернення в соціальних мережах, в яких звітує про роботу свого Офісу.
Також американці пишуть, що значні виступи Зеленського на Заході несуть в собі чіткий сигнал – Україні потрібна додаткова допомога в боротьбі з військовою атакою Росії.
"Він також виступив з потужними відеозверненнями в Конгресі США, парламенті Великобританії і Бундестазі Німеччини, адаптуючи кожен виступ до центрального постулату: Україна потребує більшої підтримки Заходу в її боротьбі проти Росії", - вважають у виданні.
Крім того, в Politico акцентували увагу на тому, що послання Зеленського допомогло змінити характер дискусії в столицях Європи. Трапився такий розворот у державній політиці, який ще декілька місяців тому здавався немислимим.
Один з учасників опитування вважає Зеленського "маяком надії", який прагне до "миру, демократії і порядності", у той час, коли Україна намагається боротися з військовим вторгненням російської держави.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зробив заяву про те, що після припинення бойових дій у НАТО повинні сказати, чи може Україна вступити до Альянсу, або такої можливості немає. Київ не приймають до блоку, оскільки там бояться Росії. Потрібно зрозуміти таку точку зору, є й інші країни, які можуть гарантувати безпеку української держави. У цій ситуації слід знайти компроміс, який стане точкою для завершення війни. Варіант може стати оптимальним для всіх сторін.