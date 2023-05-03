Зеленський їде до Німеччини: всі подробиці візиту президента

Очікується, що Зеленський приземлиться у військовій частині аеропорту в Берліні 13 травня.

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Зеленський, Шольц / фото Офіс президента, колаж Главред

13 травня президент України Володимир Зеленський прибуде до Німеччини.

Як повідомляє Tagesspiegel, візит президента України запланований давно.

Відомо, що Зеленський проведе ряд зустрічей і буде присутній на врученні премії Карла Великого.

відео дня

Поліція Берліна підтвердила виданню інформацію про візит президента України. Однак правоохоронці не розкрили деталі.

Мета візиту Зеленського до Німеччини

Очікується, що Зеленський приземлиться у військовій частині аеропорту в Берліні. Наступного дня український президент має зустрітися з канцером Німеччини Олафом Шольцем.

Після офіційних зустрічей Зеленський полетить в Аахен, де відбудеться вручення премії Карла Великого.

Німецькі ЗМІ раніше повідомляли, що Володимир Зеленський відвідає Німеччину в середині травня, щоб відвідати вручення премії Карла Великого.

Цього року її присвоїли українському народові та Володимиру Зеленському.

Військова допомога Україні від Німеччини

Наприкінці березня на територію України з Німеччини прибули 18 одиниць танків Leopard 2 і до 40 бойових машин піхоти Marder. Берлін передав Києву бойову техніку в рамках військової допомоги ЗСУ через 2 місяці після того, як уряд прийняв відповідне рішення.

Німеччина повідомила, що протягом останнього тижня передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot з ракетами до нього. Про це йдеться на сайті Федерального уряду Німеччини.

Міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив прибуття в Україну систем ППО Patriot. Він подякував Німеччині, США та Нідерландам за надану допомогу.

Дивіться відео про те, як пройшли переговори Шольца і Байдена.

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