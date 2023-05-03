Зеленський їде до Німеччини: всі подробиці візиту президента

13 травня президент України Володимир Зеленський прибуде до Німеччини.
Як повідомляє Tagesspiegel, візит президента України запланований давно.
Відомо, що Зеленський проведе ряд зустрічей і буде присутній на врученні премії Карла Великого.
Поліція Берліна підтвердила виданню інформацію про візит президента України. Однак правоохоронці не розкрили деталі.
Мета візиту Зеленського до Німеччини
Очікується, що Зеленський приземлиться у військовій частині аеропорту в Берліні. Наступного дня український президент має зустрітися з канцером Німеччини Олафом Шольцем.
Після офіційних зустрічей Зеленський полетить в Аахен, де відбудеться вручення премії Карла Великого.
Німецькі ЗМІ раніше повідомляли, що Володимир Зеленський відвідає Німеччину в середині травня, щоб відвідати вручення премії Карла Великого.
Цього року її присвоїли українському народові та Володимиру Зеленському.
Військова допомога Україні від Німеччини
Наприкінці березня на територію України з Німеччини прибули 18 одиниць танків Leopard 2 і до 40 бойових машин піхоти Marder. Берлін передав Києву бойову техніку в рамках військової допомоги ЗСУ через 2 місяці після того, як уряд прийняв відповідне рішення.
Німеччина повідомила, що протягом останнього тижня передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot з ракетами до нього. Про це йдеться на сайті Федерального уряду Німеччини.
Міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив прибуття в Україну систем ППО Patriot. Він подякував Німеччині, США та Нідерландам за надану допомогу.
Дивіться відео про те, як пройшли переговори Шольца і Байдена.
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