Україна має право проводити операції на території РФ, але є межа – глава Міноборони Німеччини

Українські військові можуть проникати на територію Росії, наприклад, щоб відрізати ворогу шляхи постачання.

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Україна має право проводити операції на території РФ, але є межа, вважає Пісторіус/ 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, Facebook Boris Pistorius

Операції Збройних сил України на території країни-агресорки Росії під час війни є цілком допустимими.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в ефірі німецького телебачення, повідомляє DW. Він вважає, що у нинішній ситуації українські військові можуть заходити на територію противника.

За його словами, під час бойових дій військовослужбовці країни, на яку напав агресор, можуть проникати на територію ворога, наприклад, щоб відрізати йому шляхи постачання, і це абсолютно нормально.

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"Доти, доки атакам не піддаються міста, цивільні особи, цивільні об'єкти, з цим доведеться вимушено змиритися. Неохоче, але так має відбуватися, наприклад, щоб відрізати шляхи постачання", – сказав міністр оборони Німеччини.

Війна в Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також раніше заявив, що Україна має перемогти країну-агресорку Росію у війні, РФ не повинна досягнути успіху. При цьому таке агресивне повномасштабне вторгнення не повинно зійти РФ з рук. Проте досягнути перемоги над російськими окупантами можна не лише на полі бою, вважає він.

Раніше колишній командувач військ США в Європі, генерал Бен Ходжес спрогнозував, що контрнаступ Збройних сил України може початися вже за кілька тижнів, головним завданням українських військових буде ізоляція тимчасово окупованого Криму. За його словами, що у разі успішної реалізації цього плану Україна може перемогти у війні проти РФ ще до кінця 2023 року. Але умовою для досягнення такого результату є надання необхідної зброї західними партнерами.

Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат зазначав, що Україні потрібно більше не лише зенітно-ракетних комплексів, а й ракет до них, щоб ефективно протидіяти атакам країни-агресорки Росії. Наша держава лише за осінь та зиму 2022-2023 років витратила 1,5 тисячі ракет для знищення повітряних цілей російських окупантів, якими ті атакували українську інфраструктуру і не тільки.

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