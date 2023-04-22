Між Німеччиною і Росією стався скандал: німці масово висилають російських дипломатів

На даний момент не відомо, про яку кількість висланих німецьких і російських дипломатів йдеться.

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Німеччина, Росія / фото УНІАН, колаж Главред

Влада Німеччини прийняли рішення про масову висилку співробітників російських дипломатичних представництв в Німеччині.

"Влада ФРН ухвалила рішення про чергове масове вислання співробітників російських дипломатичних представництв у Німеччині. Рішуче засуджуємо ці дії Берліна, який продовжує демонстративно руйнувати весь масив російсько-німецьких відносин, включно з їхнім дипломатичним виміром", - зазначили в МЗС Росії.

Воодночас зазначається, що Росія дзеркально відповість на рішення Німеччини назвавши рішення Берліну "ворожим". Зокрема, Кремль планує "суттєво обмежити максимальну кількість працівників німецьких дипломатичних представництв".

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В Росії звинуватили Німеччину в тому, що вона нібито "афішувала нову висилку дипломатів".

Не відомо, про яку кількість висланих німецьких і російських дипломатів йдеться, а також про масштаб обмежень діяльності німецького посольства в Москві.

Що стало можливою причиною висилки дипломатів

Відомо, що в Берлін на кілька годин прилітав літак з Москви.

Повітряний простір ЄС закрито для російських перевізників з лютого 2022 року. Біля борту, що приземлився в столиці ФРН, був спеціальний дипломатичний дозвіл.

Згідно з даними сервісу Flightradar24, літак з бортовим номером RA-96014 входить до складу спеціального льотного загону "Росія", який займається перевезенням вищих посадових осіб, через кілька годин борт вилетів назад.

Після цього Берлін заявив про висилку російських дипломатів.

Раніше повідомляли, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також раніше заявив, що Україна повинна здобути перемогу над країною-агресором Росією у війні, РФ не повинна домогтися успіху. При цьому таке агресивне повномасштабне вторгнення не повинно зійти РФ з рук. Проте домогтися перемоги над російськими окупантами можна не тільки на полі бою, вважає він.

Також Німеччина передала Україні другий зенітно-ракетний комплекс Iris-T. Доставка відбулася кілька днів тому - приблизно 16 квітня.

Відзначається, що в цілому Німеччина обіцяла передати для використання українськими військовими чотири таких комплекси протиповітряної оборони.

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