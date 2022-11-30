УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Проблеми з верховенством права: Єврокомісія рекомендувала заморозити передачу Угорщини 7,5 млрд євро

30 листопада 2022, 16:33

До 19 листопада Будапешт був зобов'язаний провести 17 реформ, які були узгоджені з Єврокомісією влітку. Але, кажуть у Брюсселі, процес не пішов потрібним чином.

Євросоюз, Угорщина
Єврокомісія рекомендувала заморозити передачу Угорщині 7,5 млрд євро / колаж УНІАН

Європейська комісія видала рекомендацію - запустити процес заморозки виділення 7,5 млрд євро з фондів Євросоюзу для Угорщини через проблеми з верховенством права в країні. Про це повідомляє телеканал Euronews.

До 19 листопада офіційний Будапешт був зобов'язаний провести 17 реформ, які були узгоджені з Єврокомісією влітку – для того, щоб уникнути заморозки грошей, яку погрожував застосувати Брюссель в рамках свого механізму верховенства права.

"Незважаючи на те, що ряд реформ був проведений або триває, Угорщина не змогла адекватно реалізувати основні аспекти необхідних 17 коригувальних заходів, як вона зобов'язалася [...]. В результаті, комісія вирішила зберегти свою первинну пропозицію від 18 вересня про призупинення 65% зобов'язань за трьома операційними програмами в рамках політики згуртованості на суму 7,5 млрд євро", - заявили в ЄК.

Комісар з питань бюджету Йоханнес Хан прямо заявив - новий механізм обумовленості верховенства права є "правильним інструментом для застосування", оскільки в іншому випадку ці реформи Будапешт ніколи б не втілив у життя.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не буде приєднуватися до загального пакету допомоги Україні від Європейського Союзу на 18 млрд євро, який незабаром повинні представити.

"Тому що ми зробили це (виділили допомогу - Главред) одного разу. Під час епідемії коронавірусу ми підтримували загальне запозичення, але цього було достатньо", – заявив він.

До того керівник угорського парламенту Ласло Кевер влаштував скандал, коли заявив про "психічні проблеми" у президента України Володимира Зеленського через те, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.

"Зазвичай той, хто потребує допомоги, просить про це ввічливо - звичайно, наполегливо, але просить, а не вимагає або загрожує. Загрожують ворогам, а не тим, кого хочуть мати друзями. Тут якась особиста психічна проблема", - говорив Кевер.

Інші новини:

Еврокомиссия новини Угорщини
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:07

Найгарніший новорічний манікюр 2023 френч, який зачарує всіх навколо

17:03

Зброя, рублі і книги, що прославляють Росію: СБУ провела обшуки у колишнього нардепа МураєваВідео

16:59

Надя Дорофєєва похвалилася ніжками в міні-спідниці і показала своє барвисте мистецтво

16:51

"Хочуть нас закошмарити": військовий розповів, навіщо Росія готує масові ракетні удариВідео

16:47

"Їй точно 54?": зірка Рятувальників Малібу показала моложаве тіло у відвертій білизні

Реклама
16:33

Проблеми з верховенством права: Єврокомісія рекомендувала заморозити передачу Угорщини 7,5 млрд євроВідео

16:21

У посольстві України в Мадриді стався вибух, МЗС терміново посилює безпеку закордонних відомствВідео

16:17

Втратила 45 кг: Ратаковскі наближається до аннорексії

16:11

Наступ може бути не тільки з Білорусі: в ГУР розповіли, де знову може відбутися вторгненняВідео

15:52

Надя Дорофєєва розповіла, чи буде переводити свої російськомовні хіти українськоюВідео

15:43

"Таких розмірів в моєму житті не було": Лоліта в шапці-вушанці записала відео зі спальніВідео

15:38

Ставить крапку: Алла Пугачова закриває свою останню компанію в РФ

15:25

"Польща готує захоплення трьох західних областей України": у Росії видали добірний фейкВідео

15:23

Прикмети на 1 грудня: ці 3 речі ніколи не можна робити в перший день зими, щоб не втратити грошіВідео

15:19

Телеканал 1+1 покаже документальний проєкт, присвячений українським жінкам на війні

15:13

Повністю відремонтувати енергосистему України цієї зими неможливо: у ВР назвали терміниВідео

15:09

Щоб спати, як немовля: як часто варто змінювати наволочку дорослим і дітям, й до чого тут довжина волосся

14:54

Любов Успенська "жартома" пригрозила Аллі Пугачовій смертю - Примадонна відрегувала

14:52

Смачніше нічого не придумати: 2 супер простих рецепта з крабових паличок на Новий рік 2023Відео

14:48

Місячний календар на грудень 2022: сприятливі і небезпечні дні місяця

Реклама
14:45

Без ваг і мірної склянки: як відміряти потрібну кількість борошна

14:37

ЗСУ отримали черговий мікроавтобус за сприяння Favbet Foundation

14:28

"Вату в голові не можна вилікувати": репер Крупін жорстко пройшовся по запроданцю БардашуВідео

14:28

"Втрата Україною 100 тис. військових": в ОП і ЗСУ прокоментували резонансну заяву голови ЄврокомісіїВідео

14:21

Буде блищати як нова: чим прибрати вапняний наліт на сантехніці

13:57

В Укренерго заявили про скорочення дефіциту електроенергії та зростання потужності генераціїВідео

13:47

30 годин трясся в дорозі, щоб загинути в Україні: ЗСУ знищили уральського окупантаВідео

13:45

Гороскоп Таро на грудень 2022 для Козерогів, Водоліїв і Риб - чим здивує останній місяць рокуВідео

13:40

"Уже є практичний план": Крим можуть звільнити за рік – КарасьВідео

13:00

Гороскоп на завтра 1 грудня: Діви відкриють бізнес, а Скорпіони зловлять удачу за хвіст

12:57

РФ веде розвідку і шукає нові об'єкти: в ГУР розповіли про підготовку ворога до нової ракетної атакиВідео

12:48

Таролог спрогнозувала, в які дні грудня українцям варто чекати найбільше обстрілівВідео

12:36

Помер зірка фільмів Міцний горішок і Топ Ган

12:23

Карась спрогнозував, який формат розвалу Росії влаштує УкраїнуВідео

12:04

Кіркоров послав двох завзятих "путіністів" за російським кораблем

12:01

Гороскоп Таро на грудень 2022: Терезам - конфлікт, Скорпіонам - доленосна новина, Стрільцям - багато грошей

11:46

ЗСУ ведуть бої за Кінбурнську косу: ворог потерпає ударів, але відновлює сили - ОК Південь

11:44

Дантес розповів, чому не хотів дітей від Дорофєєвої і не буде заводити їх у нових стосункахВідео

11:44

Зі звернення голови Єврокомісії прибрали фразу про 100 тисяч загиблих українських військовихВідео

11:22

"Непристойно величезна країна, треба б її скоротити": Симоньян назвала справжні цілі війни РФВідео

Реклама
10:44

Перед атакою РФ може нагнітати ситуацію: окупанти вдарять ракетами по Україні в будь-який момент

10:33

"Нехай мерзнуть у темряві": у Чехії запропонували відключити від води і світла посольство РосіїВідео

10:05

У Польщі змінюються правила для біженців з України: за тривале проживання потрібно буде платити

09:35

Україна здатна повернути Крим у 2023-му році: Жданов розповів, що потрібно ЗСУ для успіхуВідео

09:15

Як змусити інтер'єр виглядати дорого-багато: 10 простих вивертів на замітку господарям

08:54

Під Мелітополем пролунали потужні вибухи в клубі з мобілізованими росіянамиВідео

08:35

"Повернути Московії її історичну назву": постпред України в ООН закликав перейменувати РосіюВідео

08:32

Немає сенсу виділяти особливі дні, ракетна атака може бути щодняПогляд

08:20

Гороскоп на сьогодні 30 листопада 2022: Рибам - метушня і робота, а Левам - економія сил

08:17

У Польщі назвали серйозним ризик участі країни в майбутній війні з РФ

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Гороскоп
Гороскоп на листопадГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтні
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти