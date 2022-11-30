Проблеми з верховенством права: Єврокомісія рекомендувала заморозити передачу Угорщини 7,5 млрд євро

Єврокомісія рекомендувала заморозити передачу Угорщині 7,5 млрд євро / колаж УНІАН

Європейська комісія видала рекомендацію - запустити процес заморозки виділення 7,5 млрд євро з фондів Євросоюзу для Угорщини через проблеми з верховенством права в країні. Про це повідомляє телеканал Euronews.

До 19 листопада офіційний Будапешт був зобов'язаний провести 17 реформ, які були узгоджені з Єврокомісією влітку – для того, щоб уникнути заморозки грошей, яку погрожував застосувати Брюссель в рамках свого механізму верховенства права.

"Незважаючи на те, що ряд реформ був проведений або триває, Угорщина не змогла адекватно реалізувати основні аспекти необхідних 17 коригувальних заходів, як вона зобов'язалася [...]. В результаті, комісія вирішила зберегти свою первинну пропозицію від 18 вересня про призупинення 65% зобов'язань за трьома операційними програмами в рамках політики згуртованості на суму 7,5 млрд євро", - заявили в ЄК.

Комісар з питань бюджету Йоханнес Хан прямо заявив - новий механізм обумовленості верховенства права є "правильним інструментом для застосування", оскільки в іншому випадку ці реформи Будапешт ніколи б не втілив у життя.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не буде приєднуватися до загального пакету допомоги Україні від Європейського Союзу на 18 млрд євро, який незабаром повинні представити.

"Тому що ми зробили це (виділили допомогу - Главред) одного разу. Під час епідемії коронавірусу ми підтримували загальне запозичення, але цього було достатньо", – заявив він.

До того керівник угорського парламенту Ласло Кевер влаштував скандал, коли заявив про "психічні проблеми" у президента України Володимира Зеленського через те, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.

"Зазвичай той, хто потребує допомоги, просить про це ввічливо - звичайно, наполегливо, але просить, а не вимагає або загрожує. Загрожують ворогам, а не тим, кого хочуть мати друзями. Тут якась особиста психічна проблема", - говорив Кевер.

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