Завтра в Білорусі пройде референдум щодо створення союзної держави - Арахамія

Путін Лукашенко / GettyImages

Депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія повідомив, що в Білорусі почалася мобілізація військових запасу.

За його словами, завтра в Білорусі пройде референдум щодо створення союзної держави з Росією.

"Зараз в Білорусі викликають всіх служили із запасів. У мене два колишніх працюють їм прийшли повістки."Завтра в Білорусі референдум щодо створення Союзної держави. Виглядає як ще один фронт зверху. Треба білорусів попередити про наслідки", - написав нардеп на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки вводять санкції проти президента РФ Володимира Путіна та інших російських високопоставлених чиновників, заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, причина введення санкцій - вторгнення Росії в Україну.

Зокрема, санкційні обмеження будуть введені проти господаря Кремля Володимира Путіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, Міністра оборони Сергія Шойгу і першого заступника Міністра оборони Валерія Герасимова.

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