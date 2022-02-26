Влада закликає ріелторів повідомляти про наймачів квартир

Верховна Рада України закликає ріелторів повідомляти про наймачів квартир, якщо вони чоловіки і схожі на росіян.

"На територію України в кожен населений пункт в'їхали "сплячі групи". Зазначені особи винаймали квартири, проживали там і чекали часу "Ч".

В основному квартири знімали користуючись Послугами ріелторів.

У населених пунктах (містах) у ріелторів існують свої робочі чати. Прохання до ріелторам і всім громадянам, якщо у вас є інформація про осіб чоловічої статі схожих на росіян, які групами по 2-3 людини знімали житло в період з грудня 2021 по теперішній час, дзвонити за номером 0679839403 або на 102

Зазначені особи зараз використовуються в якості коригувальників вогню і диверсійних груп і можуть бути озброєні", - пише пресслужба парламенту.

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