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Наші війська знищують окупантів на суші, морі і в небі, а їх командування чекає трибунал - Шмигаль

26 лютого 2022, 22:02

Прем'єр-міністр України повідомив, що наша країна закриває пункти пропуску з Росією і Білоруссю.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль записав звернення до громадян, в якому розповів про обстановку в країні і дії Кабміну в період війни з Росією.

  • Вже понад дві доби наші війська знищують окупантів на суші, морі і в небі.
  • Тисячі російських військових вбиті, сотні потрапили в полон, тисячі поранених. На всіх ділянках фронту наша армія тримає оборону. Ворог очікував легкої прогулянки, а замість цього отримав справжнє пекло.
  • Україна закриває пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.
  • Україна підіймається. Десятки тисяч добровольців, резервістів, бійців територіальної оборони вже долучилися до захисту нашої землі.
  • Окупанти стріляють по дитячих садках, по лікарнях, по житлових будинках, розстрілюють карети швидкої, автобуси з дітьми. За ці злочини російське командування неодмінно чекає трибунал.

"Ми залишаємося в Києві і продовжуємо працювати. Сьогодні відбулося позачергове засідання уряду, на якому було прийнято низку важливих рішень", - зазначив Шмигаль.

Перше. Забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах воєнного стану. Максимальний термін, за яким тепер будуть проводитися розрахунки за поставлені соціально значущі продукти харчування українського виробництва, складе не більше десяти календарних днів з дня виставлення постачальником відповідного рахунку.

Друге. Прийнято розпорядження, згідно з яким Державне агентство резерву має забезпечити достатній для потреб військових запас дизельного пального.

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Третина. Прийняли розпорядження про передачу конфіскованого за рішенням суду та Державною митною службою майна на потреби Збройних Сил України.

Чверть. Створили необхідний алгоритм для координації отримання гуманітарної допомоги та подальшої доставки її до українців. Держприкордонслужба та Держмитслужба повинна забезпечити спрощений режим перетину державного кордону для транспортних засобів, що здійснюють доставку гуманітарної допомоги. Зі свого боку військово-цивільні адміністрації разом з Нацгвардією, Нацполіцією та ДСНС забезпечать її прийняття, розміщення та зберігання.

П'яте. Прийняли постанову про особливості виплати і доставки пенсій, грошових допомог на період воєнного стану. У разі, якщо люди не можуть отримати кошти за місцем проживання або якщо немає можливості направити кошти на вказаний рахунок, то виплата пенсій і допомог буде здійснюватися Грошовим переказом.

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І шосте. Уряд прийняв рішення про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон з Росією і Білоруссю. Дуже важливий момент. Громадяни України, які перебувають на території цих країн і бажають повернутися додому, зможуть в'їхати в Україну спокійно і безперешкодно. І ми закликаємо: повертайтеся, доведіть, що ви на стороні світу.

Нагадаємо, раніше Україна знищила всі залізничні переходи на кордоні з Російською Федерацією. Як йдеться в заяві прес-служби Укрзалізниці, 26 лютого українські війська підірвали залізничні вузли, що зв'язують українську залізницю з РЖД.

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війна в Україні вторгнення Росії Денис Шмигаль
Зараз ви переглядаєте новину «Наші війська знищують окупантів на суші, морі і в небі, а їх командування чекає трибунал - Шмигаль». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
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